Hôm nay (15/9), tại Đồng Nai, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ bàn giao 6ha đất đã làm sạch dioxin, khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa và ký thỏa thuận bổ sung vốn ODA không hoàn lại hỗ trợ người khuyết tật.

Ký thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại hỗ trợ dự án cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật chịu ảnh hưởng của dioxin. Ảnh: Hoàng Anh

Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa là hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ được khởi động từ năm 2019, với diện tích khoảng 15ha. Sau 6 năm triển khai, gần một nửa diện tích đất nhiễm dioxin trong và ngoài sân bay đã được xử lý, bàn giao cho Quân chủng Phòng không - Không quân và chính quyền địa phương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tại buổi lễ, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Tổng giám đốc Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) đã ký thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại. Khoản hỗ trợ này nhằm mở rộng dự án cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại các tỉnh từng chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam.

Khu vực tập kết đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa chờ xử lý. Ảnh: Hoàng Anh

Khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Ảnh: Hoàng Anh

Hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin là hạng mục lớn nhất của dự án cũng được khởi công, dự kiến vận hành từ năm 2026.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, việc bàn giao 6ha đất đã được làm sạch dioxin và khởi công xây dựng hệ thống công nghệ nhiệt xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa là cột mốc quan trọng. Sự kiện này thể hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời khẳng định hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh.

“Hôm nay, hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa được khởi công. Đây là công nghệ then chốt đảm bảo thành công của dự án, hiện thực hóa cam kết của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn thành xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa trước năm 2030”, Thượng tướng Chiến nhấn mạnh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ bàn giao 6ha đất đã làm sạch dioxin tại sân bay Biên Hòa. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Marc Evans Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, năm nay đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ. Giữa hai nước đang triển khai nhiều hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, rà phá bom mìn và hỗ trợ người khuyết tật.

“Chúng tôi cam kết sân bay Biên Hòa sẽ được trả lại nguyên trạng, không còn ảnh hưởng của dioxin để phục vụ phát triển kinh tế. Việc cùng chung tay xử lý khoảng 6ha đất và khởi công hệ thống công nghệ nhiệt thể hiện nỗ lực chung của chính phủ Việt Nam và Mỹ. Từ đó, chúng tôi sẽ tiếp tục ký kết các thỏa thuận hỗ trợ người khuyết tật chịu ảnh hưởng của dioxin, đồng thời thúc đẩy nhiều hoạt động song song nhằm khắc phục hậu quả sau chiến tranh”, ông Marc Evans Knapper nói.