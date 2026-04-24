Triển lãm được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi các bức ảnh kinh điển dẫn dắt người xem đi qua những lát cắt quan trọng của lịch sử dân tộc: từ những ngày đất nước chia cắt sau Hiệp định Geneve, qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đến Đại thắng mùa Xuân 1975 và một TPHCM hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ.

Tác phẩm "Bác Hồ bắt nhịp bài ca đoàn kết".

Không gian trưng bày gồm gần 90 tác phẩm và cụm tác phẩm, chia thành 5 chương, được thiết kế như một mạch kể chuyện xuyên suốt từ tới hiện tại: Hiệp định Geneve - Non sông chia cắt, Thành đồng lũy thép - Ý chí không khuất phục, Năm cánh quân - Thần tốc tiến về Sài Gòn, Khúc khải hoàn - Đất nước trọn niềm vui, TPHCM hôm nay - Kiến tạo tầm vóc mới.

Ở đó, mỗi bức ảnh không đơn thuần là tư liệu mà là ký ức sống. Có những ánh mắt, những bước chân, những khoảnh khắc được ghi lại trong im lặng nhưng mang theo âm vang của cả một thời đại. Những khuôn hình ấy nhắc nhớ rằng lịch sử không ở đâu xa - lịch sử hiện diện trong từng câu chuyện, từng con người và trong chính cách chúng ta nhìn về hiện tại.

Tại lễ khai mạc triển lãm, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC khẳng định: "51 năm là một hành trình chất chứa cảm xúc. Những bức ảnh lịch sử còn đó, không chỉ là tư liệu mà là ký ức sống của dân tộc, nơi mỗi khuôn hình lưu giữ một thời khắc không thể lặp lại. Thông qua triển lãm này, chúng tôi mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để mỗi người không chỉ nhìn lại quá khứ mà còn hiểu, trân trọng và ý thức rõ hơn về giá trị của hòa bình hôm nay".

Các diễn giả tại buổi giao lưu.

Ngay sau lễ khai mạc, tọa đàm với chủ đề 51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước quy tụ các nhân chứng lịch sử, nhà báo, nhiếp ảnh gia... mở ra không gian đối thoại đa chiều, nơi những câu chuyện phía sau các bức ảnh được kể lại từ chính người trong cuộc, đồng thời đặt ra những suy ngẫm về cách thế hệ hôm nay tiếp nhận, gìn giữ và tiếp nối ký ức lịch sử.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm