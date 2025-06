Bản Lang là xã vùng cao biên giới thuộc huyện Phong Thổ, Lai Châu - nơi từng nổi tiếng là điểm đen về ma túy.

Các tụ điểm bán lẻ hoạt động dai dẳng, cùng với các đối tượng mua bán, tàng trữ, và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy len lỏi khắp các bản làng.

Bản Lang từng là "điểm nóng" về tội phạm ma túy trong những năm qua.

Giữa năm 2024, Bản Lang ghi nhận 52 người nghiện ma túy, 23 người sử dụng trái phép có hồ sơ quản lý, và 100 người nghi sử dụng trái phép. Toàn xã có 12 đối tượng nghi mua bán trái phép chất ma túy.

Tháng 8/2024 đánh dấu bước ngoặt lớn. Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cùng Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã chọn Bản Lang làm điểm xây dựng "xã không có ma túy" đến năm 2030.

Đại tá Phạm Hải Đăng trong lễ ra quân xây dựng xã Bản Lang không ma túy.

Với nỗ lực quyết liệt, chưa đầy một năm, lực lượng chức năng đã phá 16 vụ án ma túy và xử lý 18 đối tượng. Trong số này có nhiều đối tượng mua bán ma túy lâu năm, thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong cộng đồng.

Điển hình là vụ bắt giữ Lý Quang Minh ngày 28/9/2024 về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Gần đây nhất, ngày 9/6/2025, Vàng Văn Thịnh, một đối tượng nguy hiểm khác, cũng đã sa lưới.

Đặc biệt, việc triệt phá tụ điểm mua bán, chứa chấp ma túy của Lừu Văn Năm (35 tuổi) đã được mở rộng điều tra. Mới đây nhất, ngày 26/6/2025, lực lượng chức năng khám xét "điểm bán lẻ" của Lò Thị Tỷ (46 tuổi), thu giữ 8 gói heroin, góp phần đánh sập một trong những điểm bán lẻ phức tạp nhất bản Hợp 1.

Mỗi vụ án thành công không chỉ là việc bắt giữ một đối tượng, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng đang có ý định manh nha hoạt động phạm tội về ma túy.

Các lực lượng trong lễ ra quân xây dựng xã Bản Lang không ma túy.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã làm tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương.

Những nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã mang lại sự chuyển biến rõ rệt.

Tình hình an ninh trật tự tại xã cơ bản được ổn định, các điểm, đối tượng phức tạp về ma túy gây bức xúc trong nhân dân đã được triệt xóa, đời sống người dân Bản Lang dần khởi sắc, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho Nhân dân.

Người dân xã Bản Lang tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa văn minh. Ảnh: Báo Lai Châu

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lai Châu đã làm tốt công tác quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương.

Những nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an đã mang lại chuyển biến rõ rệt. Tình hình an ninh trật tự xã hội ổn định.

Các điểm và đối tượng ma túy phức tạp đã được triệt xóa. Đời sống người dân Bản Lang dần khởi sắc, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Bà M. (người dân bản Hợp 1) chia sẻ: “Trước đây, cứ chiều tối là tôi lại nơm nớp lo. Giờ thì tiếng gào thét, cảnh con nghiện vật vã đã đỡ nhiều. Mấy đứa trẻ trong bản cũng không còn phải chứng kiến những cảnh đáng sợ đó nữa".

Ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Bản Lang, bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Ông cũng mong muốn Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ tiếp tục quan tâm đến công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy tại xã Bản Lang trong thời gian tới.