Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Lai Châu về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0924L, bắt giữ 18 đối tượng lợi dụng địa bàn nước ngoài, sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Cơ quan công an bước đầu xác định các đối tượng chiếm đoạt 3,95 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 địa phương trên cả nước.

Lực lượng công an áp giải các đối tượng qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để di lý về Lai Châu. Ảnh: Công an Lai Châu

Trong thư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: “Mặc dù còn nhiều khó khăn, bằng mưu trí, quyết tâm, bản lĩnh nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, Công an tỉnh Lai Châu đã nhận diện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm lợi dụng công nghệ cao, sử dụng địa bàn nước ngoài để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần giảm nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại; răn đe phòng ngừa tội phạm có tổ chức; vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam – Campuchia trong phòng chống tội phạm; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân”.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Trưởng ban chuyên án 0924L trực tiếp khai thác nhanh các đối tượng tại Campuchia. Ảnh: Đoàn Dương

Thay mặt Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Lai Châu.

Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Lai Châu khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, khai thác đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, góp phần tạo khí thế mạnh mẽ trong tấn công, trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội để cảnh báo nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, sáng 28/12/2024, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo công bố kết quả chuyên án 0924L, triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Xuất phát từ đơn tố giác của một người dân bị lừa đảo qua mạng xã hội, Công an tỉnh Lai Châu đã lần theo dấu vết, phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo online xuyên quốc gia. 18 đối tượng đã bị bắt giữ.