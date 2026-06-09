Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Nguyễn Thành Trung (42 tuổi, giáo viên dạy Toán ở Khánh Hòa) và Dương Vũ Xuân Mai (40 tuổi, trưởng phòng tuyển dụng ở TPHCM). Cả hai đều có quá khứ nhiều tổn thương vì tình cảm dang dở.

Anh Trung là người sạch sẽ, không hút thuốc, thích nấu ăn, thích chăm sóc người mình thương. Khuyết điểm của anh là ôm đồm quá nhiều việc nên đôi khi mệt mỏi.

Anh Trung trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Anh từng có chuyện tình cảm kéo dài suốt 23 năm. Anh và vợ cũ yêu nhau từ khi còn là học sinh lớp 11. Mười năm sau đó, họ kết duyên vợ chồng và đến năm 2023 thì ly hôn. Vợ cũ rời đi, anh trở thành bố đơn thân, chăm sóc bé gái 7 tuổi. Con gái anh cũng đến chương trình để theo dõi màn mai mối của bố.

Anh Trung chia sẻ, cuộc hôn nhân cũ của anh bề ngoài thì êm đẹp nhưng bên trong lại có sóng ngầm. “Lá cây đâu phải vàng trong 1 ngày. Đôi lúc sự đổ vỡ bắt đầu từ lúc nào đó mà mình không biết”, anh ngẫm lại.

Trong chặng đường tiếp theo, anh mong tìm được người bạn đời biết đồng cảm, chia sẻ, biết trân trọng nhau.

Cũng như anh Trung, chị Xuân Mai có quá khứ nhiều tổn thương. Năm 2019, chị có một mối tình sâu đậm, sắp tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, chị lại phát hiện người đó có những mối quan hệ khác nên quyết định chấm dứt.

Sau đó, chị lại biết mình có bầu nên đã sinh và nuôi con một mình dưới sự hỗ trợ của bố mẹ đẻ. Hiện tại, con trai của chị đã được 5 tuổi.

Chị Xuân Mai có một mối tình dang dở. Ảnh cắt từ clip

“Qua chương trình, tôi muốn cảm ơn bố mẹ vì suốt thời gian qua đã ủng hộ, yêu thương và che chở cho mẹ con tôi”, chị xúc động chia sẻ.

Chị Xuân Mai hy vọng tìm được người bạn đời thấu hiểu, đồng cảm, biết chia sẻ và có thể cùng mình vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Ngoài ra, chị mong người đó cao hơn mình và có giọng nói trầm ấm.

Hàng rào hé mở, cặp đôi tìm hiểu nhau nghiêm túc và chân thành. Sau khi lắng nghe những chia sẻ của nhau về cả quá khứ và mong muốn trong hiện tại, anh Trung chỉ có một câu hỏi dành cho bạn gái ghép đôi: “Cảm nhận của em về anh như thế nào và em có còn tin tưởng vào tình yêu không?”.

Chị Mai đáp: “Em cảm thấy anh là người đàn ông có trách nhiệm và có thể tin tưởng”.

Chị Mai cũng có một câu hỏi dành cho bạn trai ghép đôi: “Trong tình yêu, điều gì là quan trọng nhất?”.

Anh Trung đáp: “Theo anh nghĩ, đó là sự thấu hiểu, đồng cảm và đồng hành. Em là một cô gái bản lĩnh nên anh cho rằng, em có đủ những điều đó”.

Cặp đôi nghiêm túc tìm hiểu nhau. Ảnh cắt từ clip

Anh cũng khẳng định, anh không ngần ngại chuyện con chung, con riêng. Khi về chung một nhà, anh sẽ đối xử với các con theo tình người, hết lòng yêu thương, chăm sóc.

“Em cần một người đàn ông có thể nương tựa. Chúng ta cùng nhau đi làm, chia sẻ về kinh tế nhưng em vẫn mong chồng của mình có sự cầu tiến, tạo ra sự ổn định cho kinh tế gia đình. Ngoài ra, người đó có thể đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu trong cuộc sống”, chị Mai bày tỏ.

Anh Trung đã đi qua những tổn thương trong quá khứ nên không yêu cầu gì nhiều, chỉ mong đôi bên có thể thấu hiểu cho nhau.

Khúc mắc lớn nhất của cặp đôi là khoảng cách địa lý. Anh Trung sống và làm việc ở Khánh Hòa, chị Mai thì ở TPHCM. Tuy nhiên, họ sẵn sàng thu xếp để gặp gỡ tìm hiểu nhau nếu cả hai có duyên.

Chị Mai khẳng định: “Em luôn có suy nghĩ là thuyền theo lái, gái theo chồng. Chồng em ở đâu thì em sẽ ở đó”.

Những tưởng, sự nhiệt tình và chân thành của chị Mai có thể đưa cả hai đến cái kết ngọt ngào, thế nhưng, anh Trung lại từ chối bấm nút hẹn hò.

Anh bày tỏ: “Một người phụ nữ mạnh mẽ như em, các tiêu chí của em, anh sợ mình không đáp ứng được. Anh là người đàn ông của gia đình, anh sợ kéo ý chí của em xuống...”.

Chị Mai tôn trọng quyết định của đàng trai, MC cũng mong hai người sớm tìm được một nửa phù hợp.