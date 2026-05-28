Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò số mới nhất, anh Nguyễn Văn Tần (41 tuổi, quê Hà Tĩnh, kỹ sư cơ khí tại TPHCM) khiến khán giả bất ngờ bởi sự kiên trì. Anh đã đăng ký và chờ đợi suốt 10 năm để được tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò, tìm kiếm “mảnh ghép” còn lại của đời mình.

Anh Tần là người đàn ông thật thà, hòa đồng, biết chia sẻ. Anh từng trải qua 2 mối tình, trong đó mối tình lâu nhất kéo dài hơn 1 năm. Gần 10 năm qua, anh vẫn luôn lẻ bóng.

Đến với chương trình mai mối, anh mong tìm được người bạn đời biết cầu tiến, có trách nhiệm để có thể cùng xây dựng tương lai sau này. Về ngoại hình, anh không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần người đó có gương mặt ưa nhìn.

Được ghép đôi với anh Tần là chị Tô Thị Ánh Niềm (43 tuổi, nhân viên bán vé máy bay cho công ty du lịch) - người phụ nữ hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, có khả năng quản lý tài chính. Khuyết điểm của chị là rụt rè, không biết lấy lòng người khác.

Chị Niềm từng trải qua vài mối tình, trong đó, mối tình gần đây nhất là sâu đậm hơn cả. Với người đàn ông đó, chị từng xác định tiến đến hôn nhân, tuy nhiên, đôi bên phát sinh một số hiểu lầm nên tan vỡ.

“Mối tình đó kết thúc cách đây 2 năm, để lại cho tôi những tổn thương sâu sắc. Tôi muốn tìm người khác để bầu bạn nhưng lại cảm thấy chưa nguôi ngoai.

Gần đây, tôi nghĩ mình phải thay đổi để tương lai có một gia đình ổn định”, chị Niềm chia sẻ.

Chị mong tìm được người bạn đời khỏe mạnh, nam tính, chung thủy, thật thà, có công việc ổn định.

Hàng rào hé mở, anh Tần run rẩy khi đối diện với đàng gái. Dù đã thể hiện một ca khúc để tặng chương trình và hít đất để chứng minh bản thân khỏe mạnh, anh vẫn “lạnh ngắt” vì run.

Anh Tần kém chị Niềm 2 tuổi. Dẫu vậy, anh khẳng định khoảng cách tuổi tác không khiến anh ngại ngần. Điều anh quan tâm nhất là sự hòa hợp về quan điểm sống.

“Quan niệm của em là hai vợ chồng phải có chung mục tiêu xây dựng gia đình. Em không thích người trăng hoa. Em muốn người đó phải tôn trọng em, có chuyện gì cũng cùng nhau bàn bạc.

Em cũng thích hai vợ chồng có thể chia sẻ việc nhà, chứ không có chuyện vợ làm, còn chồng không làm gì hết. Em không thích chồng gia trưởng”, chị Niềm bày tỏ.

Anh Tần đáp lại: “Anh tôn trọng ý kiến của em và anh đồng ý với điều đó. Anh không gia trưởng, là người đàn ông có trách nhiệm, biết tiến lên từng ngày. Anh rất nghiêm túc nếu mình cho nhau cơ hội để xây dựng mái ấm”.

Cả hai nắm tay nhau để cảm nhận tình cảm. Anh Tần hứa hẹn sẽ chăm sóc con cái, gia đình, hết lòng vì tổ ấm chung. Anh cũng có dự định sẽ mở một cơ sở kinh doanh riêng, cố gắng kiếm tiền để lo cho gia đình.

Chị Niềm cũng bày tỏ, chị đến chương trình mai mối với sự nghiêm túc và niềm hy vọng có thể tìm một nửa yêu thương. Tuy nhiên, với chị “cảm giác” và sự rung động ban đầu cũng rất quan trọng. Chỉ khi thấy có cảm xúc với đàng trai, chị mới có thể bấm nút.

Điều đáng tiếc là chị Niềm chưa tìm thấy cảm xúc đó với anh Tần. Kết quả, trong khi anh Tần vui vẻ bấm nút đồng ý hẹn hò, chị Niềm lại từ chối.

Chị nói: “Em thành thật xin lỗi anh. Khi trải qua những mối tình trước, em đã bỏ qua cảm xúc ban đầu, luôn biện minh rằng đôi bên sẽ phù hợp trong tương lai.

Tuy nhiên em nhận ra rằng, nếu có cảm xúc từ ban đầu thì mình sẽ có động lực để phát triển mối quan hệ đó, còn nếu không có cảm xúc đó thì khó để duy trì mối quan hệ”.

Anh Tần thể hiện rõ sự nuối tiếc khi đã chờ đợi 10 năm để đến Bạn muốn hẹn hò tìm vợ nhưng vẫn chưa có kết quả tốt đẹp.