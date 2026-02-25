Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Thanh (38 tuổi, ngụ xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi giết người.

Nghi phạm Nguyễn Việt Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Phước Thanh - Công an Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Việt Thanh có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị T.T.N. (43 tuổi, ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp).

Đến tháng 11/2025, chị N. chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, Thanh vẫn thường xuyên liên lạc, tìm cách níu kéo tình cảm với chị.

Thời gian này, Thanh thuê trọ sinh sống tại xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Tối 24/2/2026, sau khi biết chị N. có mối quan hệ với người đàn ông khác, Thanh chạy xe máy đến gần nhà chị N. tại xã An Phước.

Tại đây, nghi phạm giấu xe vào bụi cây, lấy con dao mang theo sẵn trong cốp rồi nấp bên vách nhà chị N. chờ đợi. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, thấy chị N. đi cùng một người đàn ông lạ về nhà, Thanh bất ngờ lao ra, dùng dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân.

Chị N. bỏ chạy ra đường trước nhà nhưng bị té ngã. Thanh tiếp tục tấn công đến khi chị N. bất tỉnh.

Gây án xong, Thanh đến Công an xã An Phước đầu thú. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật, tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý.