Ngày 19/7, Công an xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ) đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại một tiệm vàng ở ấp Huỳnh Hữu Nghĩa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 18/7, khi ông L.V.M. (66 tuổi), chủ tiệm vàng M.V.P., đang chuẩn bị đóng cửa thì một nam thanh niên đi xe máy, đeo khẩu trang dừng trước tiệm.

Đối tượng yêu cầu ông M. không đóng cửa rồi xông vào bên trong, dùng búa đập liên tiếp hai nhát làm vỡ tủ kính trưng bày vàng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X

Lê Trí Hiếu bị khống chế, bắt giữ ngay khi cướp tiệm vàng. Ảnh: T.X

Lợi dụng tủ kính bị đập vỡ, đối tượng nhanh tay lấy 5 sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, ông M. cùng con trai, con dâu, người dân xung quanh và lực lượng Công an xã Mỹ Tú đã kịp thời khống chế, bắt giữ ngay tại hiện trường.

Bước đầu, đối tượng được xác định là Lê Trí Hiếu (41 tuổi, ngụ ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ). Tại cơ quan công an, Hiếu khai do nợ nần, không còn khả năng chi trả nên nảy sinh ý định dùng búa đập tủ kính tiệm vàng để cướp tài sản.

Hiện Công an xã Mỹ Tú đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.