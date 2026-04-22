Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Hòa, khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h45 ngày 21/4, ông Lê Hoàng Hải (52 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà Trần Thị Thanh Tuyết (52 tuổi, cùng ngụ ấp Thanh Nhung 2, xã Tân Hòa), nghi xuất phát từ ghen tuông.

Trong lúc xảy ra xô xát, bà Tuyết được cho là đã dùng búa tấn công ông Hải, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vết máu và thu giữ một cây búa nghi là hung khí.