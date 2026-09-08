Thuế cơ sở 18 TPHCM vừa công khai danh sách 12.195 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tính đến ngày 31/7/2026, với tổng số tiền hơn 997 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đứng đầu danh sách là Ban Quản trị chung cư Conic Đông Nam Á, với số tiền nợ thuế hơn 137,6 tỷ đồng.

Chung cư Conic Đông Nam Á tọa lạc tại lô 13B, Khu dân cư Conic, đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, TPHCM. Trước đây, địa chỉ này thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Một góc chung cư Conic Đông Nam Á. Ảnh: Công ty Lĩnh Phong - Conic.

Chung cư này do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lĩnh Phong - Conic làm chủ đầu tư. Chung cư có tổng cộng 242 căn hộ và đã bàn giao nhà cho người mua từ năm 2006.

Giữa năm 2025, Chi cục Thuế huyện Bình Chánh cũ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với Ban Quản trị chung cư Conic Đông Nam Á.

Cụ thể, Ban Quản trị chung cư Conic Đông Nam Á (nhiệm kỳ 2024-2027), do bà Phan Ý Nhi làm Trưởng ban kiêm người đại diện theo pháp luật, bị xử phạt 119,8 tỷ đồng vì không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho cư dân. Tình tiết tăng nặng là Ban Quản trị chung cư này đã vi phạm nhiều lần.

Ngoài hình thức phạt tiền, Đội Thuế huyện Bình Chánh buộc Ban Quản trị chung cư Conic Đông Nam Á khắc phục hậu quả bằng việc lập hóa đơn và giao cho cư dân theo quy định.

Ban Quản trị chung cư Conic Đông Nam Á nhiệm kỳ 2024-2027 được UBND huyện Bình Chánh công nhận theo quyết định ban hành ngày 15/11/2024.





