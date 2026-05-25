Thuế TPHCM vừa công khai danh sách 4.642 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 4/2026, với tổng số tiền hơn 9.657 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách này có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và du lịch nghỉ dưỡng với số nợ lên tới hàng chục, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise với số nợ hơn 2.094 tỷ đồng. Đây là liên doanh giữa Công ty CP Du lịch quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu và đối tác đến từ Đài Loan (Trung Quốc).

Vũng Tàu Paradise là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise, quy mô 220ha tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu cũ, nay thuộc TPHCM. Dự án có vốn đầu tư gần 100 triệu USD này hiện chỉ có sân golf hoạt động, nhiều hạng mục khác bị bỏ hoang.

Xếp thứ hai là Công ty CP Đầu tư Golden Hill với số nợ 1.659 tỷ đồng. Doanh nghiệp này từng được nhắc đến trong quá trình phát triển dự án Alpha City tại khu đất 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh.

Nằm trong nhóm nợ thuế lớn đợt này còn có Công ty TNHH The Forest City - pháp nhân phát triển phân khu The Tropicana thuộc đại dự án NovaWorld Hồ Tràm, với số tiền nợ thuế hơn 210 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác có liên quan đến hệ sinh thái Novaland và tham gia phát triển dự án NovaWorld Hồ Tràm là Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp cũng xuất hiện trong danh sách nợ thuế với số tiền gần 127 tỷ đồng.

Trong nhóm nợ thuế từ 50-100 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng xuất hiện trong danh sách với số nợ lớn như Công ty TNHH Đầu tư Rolex (nợ 67 tỷ đồng), Công ty CP BlueMarq Development (nợ 66 tỷ đồng), Công ty CP Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (nợ 57 tỷ đồng)...

Theo Thuế TPHCM, việc công khai thông tin người nộp thuế được thực hiện căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế năm 2019 và Điều 29 Nghị định 126/2020 của Chính phủ, nhằm tăng tính minh bạch, đồng thời thúc đẩy các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Chi tiết 4.642 doanh nghiệp còn nợ thuế vừa được Thuế TPHCM công khai như sau: