Thuế TPHCM vừa công khai danh sách 7.195 người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Tính đến tháng 6/2026, tổng số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước mà các đơn vị này còn nợ lên tới 5.763 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và phát triển khu công nghiệp, với số tiền còn nợ từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty CP Xây dựng Công nghiệp (Descon), với 371 tỷ đồng. Là nhà thầu xây dựng lâu năm tại TPHCM, Descon từng nằm dưới sự kiểm soát của nhóm cổ đông liên quan đến Kusto Group và doanh nhân Trịnh Thanh Huy - người gắn với Công ty Bất động sản Bình Thiên An, chủ đầu tư dự án Đảo Kim Cương.

Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải cũng nằm trong nhóm nợ thuế lớn, với số tiền 271,6 tỷ đồng. Ngoài vận tải biển, doanh nghiệp này từng được biết đến là chủ đầu tư Khu đô thị mới và sân golf Mê Linh, quy mô hơn 217ha tại Hà Nội, nhưng dự án chậm triển khai nhiều năm.

Hơn 7.000 doanh nghiệp nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế, vừa được Thuế TPHCM công khai. Ảnh: Hoàng Hà

Thuộc hệ sinh thái Novaland, Công ty TNHH The Forest City cũng đang bị ghi nhận nợ thuế 210 tỷ đồng. Doanh nghiệp này gắn với phân khu The Tropicana, thuộc đại đô thị nghỉ dưỡng NovaWorld Hồ Tràm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Tiếp theo là Công ty TNHH Bất động sản MSB, với số tiền nợ khoảng 86,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp này từng tham gia dự án Thăng Long Number One tại Hà Nội với vai trò nhà đầu tư thứ cấp.

Đang bị ghi nhận nợ thuế 62,2 tỷ đồng, Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp (công ty con của Novaland) được biết đến là chủ đầu tư hai phân khu Wonderland và Habana Island, thuộc NovaWorld Hồ Tràm.

Công ty TNHH Khang Linh đang nợ thuế gần 61 tỷ đồng. Đây là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Khang Linh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Hàng trăm hộ dân mua nhà tại dự án này gần 20 năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận.

Ngoài ra, Công ty CP Hưng Vương Developer, đơn vị phát triển dự án khu đô thị du lịch biển Venezia Beach, có số tiền nợ khoảng 17,8 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB đang nợ thuế gần 82 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hiện là công ty con 100% vốn của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) và đang phát triển Khu công nghiệp Đất Cuốc thuộc tỉnh Bình Dương cũ.

Chi tiết danh sách 7.195 đơn vị nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế như sau:







