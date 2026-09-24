Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1 

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Trận đấu

Trực tiếp

25/09/2026

15:00

Bảng A

Bangladesh vs Malaysia

25/09/2026

19:00

Bảng A

Indonesia vs Singapore

26/09/2026

15:00

Bảng B

Pakistan vs Thái Lan

26/09/2026

19:30

Bảng B

Việt Nam vs Philippines

 

28/09/2026

15:00

Bảng A

Bangladesh vs Singapore

28/09/2026

18:30

Bảng A

Indonesia vs Malaysia

29/09/2026

15:00

Bảng B

Philippines vs Pakistan

29/09/2026

19:30

Bảng B

Việt Nam vs Thái Lan

 

01/10/2026

18:30

Bảng A

Indonesia vs Bangladesh

01/10/2026

18:30

Bảng A

Singapore vs Malaysia

02/10/2026

15:00

Bảng B

Thái Lan vs Philippines

02/10/2026

16:00

Bảng B

Việt Nam vs Pakistan

 

FIFA ASEAN Cup 2026 với vòng bảng kéo dài từ ngày 25/9 đến 2/10. Bảng A gồm Bangladesh, Malaysia, Indonesia và Singapore. Hai trận mở màn diễn ra ngày 25/9, trước khi các đội tiếp tục tranh tài vào ngày 28/9 và 1/10 để xác định thứ hạng chung cuộc.

Tại bảng B, Việt Nam nằm cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 ở trận ra quân. Đến ngày 29/9, Việt Nam chạm trán Thái Lan lúc 19h30 trong trận đấu được xem là tâm điểm của bảng. Ở lượt cuối ngày 2/10, Việt Nam gặp Pakistan lúc 16h.

Theo thể thức, hai đội dẫn đầu bảng A và B sẽ vào chung kết. Trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16h ngày 5/10, còn chung kết bắt đầu lúc 20h. Mục tiêu của Việt Nam là giành vị trí cao nhất bảng B để cạnh tranh chức vô địch.