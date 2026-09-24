Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1
|
Ngày
|
Giờ (VN)
|
Bảng
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
25/09/2026
|
15:00
|
Bảng A
|
Bangladesh vs Malaysia
|
25/09/2026
|
19:00
|
Bảng A
|
Indonesia vs Singapore
|
26/09/2026
|
15:00
|
Bảng B
|
Pakistan vs Thái Lan
|
26/09/2026
|
19:30
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Philippines
|
|
28/09/2026
|
15:00
|
Bảng A
|
Bangladesh vs Singapore
|
28/09/2026
|
18:30
|
Bảng A
|
Indonesia vs Malaysia
|
29/09/2026
|
15:00
|
Bảng B
|
Philippines vs Pakistan
|
29/09/2026
|
19:30
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Thái Lan
|
|
01/10/2026
|
18:30
|
Bảng A
|
Indonesia vs Bangladesh
|
01/10/2026
|
18:30
|
Bảng A
|
Singapore vs Malaysia
|
02/10/2026
|
15:00
|
Bảng B
|
Thái Lan vs Philippines
|
02/10/2026
|
16:00
|
Bảng B
|
Việt Nam vs Pakistan
|
FIFA ASEAN Cup 2026 với vòng bảng kéo dài từ ngày 25/9 đến 2/10. Bảng A gồm Bangladesh, Malaysia, Indonesia và Singapore. Hai trận mở màn diễn ra ngày 25/9, trước khi các đội tiếp tục tranh tài vào ngày 28/9 và 1/10 để xác định thứ hạng chung cuộc.
Tại bảng B, Việt Nam nằm cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 ở trận ra quân. Đến ngày 29/9, Việt Nam chạm trán Thái Lan lúc 19h30 trong trận đấu được xem là tâm điểm của bảng. Ở lượt cuối ngày 2/10, Việt Nam gặp Pakistan lúc 16h.
Theo thể thức, hai đội dẫn đầu bảng A và B sẽ vào chung kết. Trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16h ngày 5/10, còn chung kết bắt đầu lúc 20h. Mục tiêu của Việt Nam là giành vị trí cao nhất bảng B để cạnh tranh chức vô địch.