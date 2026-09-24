Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1

Ngày Giờ (VN) Bảng Trận đấu Trực tiếp 25/09/2026 15:00 Bảng A Bangladesh vs Malaysia 25/09/2026 19:00 Bảng A Indonesia vs Singapore 26/09/2026 15:00 Bảng B Pakistan vs Thái Lan 26/09/2026 19:30 Bảng B Việt Nam vs Philippines 28/09/2026 15:00 Bảng A Bangladesh vs Singapore 28/09/2026 18:30 Bảng A Indonesia vs Malaysia 29/09/2026 15:00 Bảng B Philippines vs Pakistan 29/09/2026 19:30 Bảng B Việt Nam vs Thái Lan 01/10/2026 18:30 Bảng A Indonesia vs Bangladesh 01/10/2026 18:30 Bảng A Singapore vs Malaysia 02/10/2026 15:00 Bảng B Thái Lan vs Philippines 02/10/2026 16:00 Bảng B Việt Nam vs Pakistan

FIFA ASEAN Cup 2026 với vòng bảng kéo dài từ ngày 25/9 đến 2/10. Bảng A gồm Bangladesh, Malaysia, Indonesia và Singapore. Hai trận mở màn diễn ra ngày 25/9, trước khi các đội tiếp tục tranh tài vào ngày 28/9 và 1/10 để xác định thứ hạng chung cuộc.

Tại bảng B, Việt Nam nằm cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 ở trận ra quân. Đến ngày 29/9, Việt Nam chạm trán Thái Lan lúc 19h30 trong trận đấu được xem là tâm điểm của bảng. Ở lượt cuối ngày 2/10, Việt Nam gặp Pakistan lúc 16h.

Theo thể thức, hai đội dẫn đầu bảng A và B sẽ vào chung kết. Trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16h ngày 5/10, còn chung kết bắt đầu lúc 20h. Mục tiêu của Việt Nam là giành vị trí cao nhất bảng B để cạnh tranh chức vô địch.