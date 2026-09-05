Trao đổi với VietNamNet ngày 4/9, anh H.T.K (con trai bệnh nhân H.B.Đ.) cho biết, sau khi thu của gia đình số tiền 13,7 triệu đồng (9,5 triệu đồng tiền xe và 4,2 triệu đồng tiền thuốc), hai người có mặt trên xe cấp cứu đưa bố anh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà là tài xế tên L. và người mặc áo blouse tên H.A. đã gọi điện xin lỗi.

“Họ có ý muốn khắc phục hậu quả nhưng tôi không đồng ý”, anh K. cho biết. Sau khi bố qua đời chiều 15/8, anh K. tiếp tục nhận được điện thoại của người xưng bên nhà xe xin được bồi thường song anh bảo lưu quan điểm chờ kết quả xử lý của cơ quan chức năng.

Hai nhân vật "bí ẩn" trên chuyến xe cấp cứu

Anh K. cho biết, suốt 14 ngày bố anh điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, gia đình chỉ vào thăm bệnh nhân trong giờ quy định. Hầu như ngày nào anh cũng gặp người tên L. (lái xe cấp cứu) tại khoa này.

Loại thuốc nhân viên mặc áo blouse trắng bán cho anh K. ngay trên xe cấp cứu với giá 600.000 đồng/chai pha chế (gồm 5 ống Adrenalin pha với 1 chai dịch). Ảnh cắt từ clip

"Ông L. tiếp cận với gia đình tôi ngay tại khoa, tự xưng là người của bệnh viện, lái xe của bệnh viện. Khi vào phòng bệnh của bố tôi ở thời điểm chuẩn bị rời viện, tôi thấy một người xưng tên H.A mặc áo blouse đứng sẵn đó, xung quanh có nhiều y bác sĩ khác", anh K. cho biết.

Điều anh K. băn khoăn là tại sao hai người trên có thể đứng ngang nhiên trong phòng của các bệnh nhân nặng, biết nhu cầu vận chuyển của gia đình, trong khi phía bệnh viện lại phủ nhận đây không phải là người của bệnh viện.

Cụ thể, khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông báo "những người này không liên quan đến bệnh viện", anh L. có nhiều băn khoăn: Vậy người mặc áo blouse có phải là nhân viên y tế hay không? Họ có được quyền chỉ định pha chế thuốc Adrenalin để bán ngay trên xe cho gia đình anh hay không? Thuốc đó có an toàn không?

Chưa kể, theo tìm hiểu của gia đình, mức giá của loại thuốc nào cao hơn rất nhiều so với giá bán ở hiệu thuốc.

“Người mặc áo blouse tên H.A cho biết loại thuốc đưa cho gia đình là thuốc vận mạch, chỉ lưu hành nội bộ. Khi pha thuốc trên xe cấp cứu, người này nói bệnh nhân bình thường chỉ cần 1-2 ống nhưng vì bố tôi đang dùng liều cao nên phải dùng 5 ống pha với một chai dịch”, anh K. kể.

Anh K. thông tin, ở hiệu thuốc, 5 ống adrenalin chỉ 25.000 đồng, 1 chai Natri clorid 10.000 đồng, tổng cộng dung dịch sau pha 35.000 đồng, tổng chi phí cho 7 chai dung dịch là 245.000 đồng.

Trong khi đó, những người trên xe cấp cứu thu của gia đình anh K. là 4,2 triệu đồng.

Sở Y tế Thanh Hóa: Chưa cấp phép cho cơ sở nào cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh độc lập

Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Đỗ Thái Hòa cho biết theo hồ sơ quản lý hiện có, trên địa bàn tỉnh này chưa có cơ sở cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh độc lập được Sở cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa khẳng định từ năm 2025 đã yêu cầu đưa toàn bộ xe cứu thương tư nhân ra ngoài. Ảnh: Ngọc Hưng

Vì vậy, Sở này đã yêu cầu các đơn vị phải đặc biệt tăng cường quản lý, không để các tổ chức, cá nhân sử dụng xe cứu thương, phương tiện vận chuyển người bệnh để tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, cấp cứu, chăm sóc, sử dụng thuốc cho người bệnh khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết hiện bệnh viện không ký hợp đồng với đơn vị vận chuyển nào do không bên nào đủ điều kiện. Từ năm 2025, bệnh viện đã yêu cầu đưa các xe cứu thương tư nhân ra bên ngoài khuôn viên đơn vị.

Dù vậy, một số người của các nhà xe vẫn thường xuyên tiếp cận những khoa có bệnh nhân nặng. Khi bệnh nhân xin về hoặc tử vong, họ tiếp cận người nhà để giới thiệu dịch vụ vận chuyển.