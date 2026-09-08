Mới đây, bà Nguyễn Thị Tám - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, đơn vị đang phải đối mặt với chi phí khám chữa bệnh BHYT gia tăng nhanh qua từng năm.

Theo bà Tám, năm 2025, chi khám chữa bệnh BHYT tại Hà Nội tăng khoảng 17% so với năm 2024. Riêng 7 tháng đầu năm nay, chi phí tiếp tục tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, chỉ trong một tháng, riêng chi phí khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại cơ sở Ninh Bình đã lên tới khoảng 200 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí BHYT của 2 cơ sở này ở Hà Nội cũng tiếp tục tăng.

Thực hiện khám cận lâm sàng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Trọng Tùng.

Áp lực đối với quỹ còn thể hiện ở sự gia tăng số trường hợp có chi phí khám chữa bệnh rất cao.

Bà Tám cho biết năm 2024, Hà Nội chỉ có 29 bệnh nhân có chi phí khám chữa bệnh BHYT trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sang năm 2025, con số này tăng lên 81 bệnh nhân. Trong đó, có 3 bệnh nhân có chi phí trên 3 tỷ đồng và 6 bệnh nhân có chi phí trên 2 tỷ đồng.

Thạc sĩ Hoàng Trung Tuấn, Vụ phó Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết theo định hướng mới, từ năm 2026, phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ từng bước được mở rộng. Bên cạnh khám, chữa bệnh, quỹ BHYT có thể hướng tới một số hoạt động phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh theo yêu cầu chuyên môn.

Trong khi phạm vi quyền lợi được mở rộng, nguồn chi từ quỹ BHYT cũng đang có xu hướng gia tăng. Sáu tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 94,4 triệu lượt khám, với tổng chi BHYT 84.800 tỷ đồng, tăng hơn 8.400 tỷ đồng, tương đương 11,1%, so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo cơ cấu, tiền thuốc chiếm khoảng 30% tổng chi; xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh 20%; phẫu thuật, thủ thuật 18%; tiền giường 16% và thiết bị y tế 12%.

Theo bà Tám, khi phạm vi quyền lợi BHYT tiếp tục được mở rộng, những trường hợp chi phí điều trị đặc biệt lớn cần được phân tích để xác định cơ chế chi trả phù hợp.

"Không thể chỉ nhìn vào con số tổng chi. Chúng ta phải phân tích cơ cấu bệnh tật, chi phí điều trị và phân tầng bệnh tật để xác định khoản nào nên thuộc quỹ BHYT cơ bản, khoản nào có thể đưa vào bảo hiểm bổ sung", bà Tám cho hay.

Trước áp lực gia tăng chi phí y tế, bà Nguyễn Thị Tám cho rằng việc nghiên cứu bảo hiểm y tế bổ sung là cần thiết để tạo thêm nguồn lực và hướng tới một hệ thống tài chính y tế bền vững.

Từ thực tế quản lý quỹ, theo bà Tám không thể tiếp tục chỉ dựa vào tổng số tiền chi để đánh giá khả năng cân đối quỹ mà cần đổi mới phương thức chi trả.

Khi chi phí khám chữa bệnh ngày càng tăng, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân có chi phí điều trị hàng tỷ đồng, việc phân tầng bệnh tật và xây dựng các gói quyền lợi phù hợp sẽ trở nên quan trọng hơn.

Theo bà, bảo hiểm bổ sung có thể là một trong những giải pháp góp phần tạo nguồn lực cho hệ thống y tế, nhưng không thể thay thế BHYT cơ bản. Để triển khai, cần có khung pháp lý rõ ràng, đồng thời có sự phối hợp giữa cơ quan BHXH với các chuyên gia y tế, kinh tế và tài chính.

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