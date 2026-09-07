Khi nghe tin mẹ không khỏe, người đàn ông đang học tập tại Nhật trở về Việt Nam để chăm sóc bà.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 8 vừa qua, anh đột ngột đau đầu dữ dội, kèm đau vùng cổ, vai gáy. Anh được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu và được xác định chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch đốt sống trái.

Các bác sĩ nỗ lực điều trị nhưng tình trạng tổn thương não của người bệnh ngày càng nghiêm trọng. Anh rơi vào hôn mê sâu, phù não lan tỏa hai bán cầu, huyết áp tụt và mất dần các phản xạ.

Ê-kíp tri ân người hiến tạng. Ảnh: BVCC.

Giữa những giờ phút khắc nghiệt nhất, người mẹ và gia đình đã đưa ra một quyết định không dễ dàng: Hiến mô, tạng của anh để trao cơ hội sống cho những người bệnh khác.

Mẹ bệnh nhân cho biết trước đây bà từng xem những phóng sự về hiến, ghép tạng. Bà xúc động trước những câu chuyện người đã mất trao lại sự sống cho người ở lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ một ngày quyết định ấy lại đến với chính gia đình mình.

Ngay khi gia đình đồng ý hiến mô, tạng, một cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu. Hội đồng chuyên môn cùng các đầu mối trong mạng lưới hiến, ghép tạng quốc gia được huy động khẩn cấp.

Hội đồng chuyên môn hội chẩn nhanh trong quá trình thực hiện lấy, ghép mô tạng. Ảnh: BVCC.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi, chuyên gia Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết để bảo đảm chất lượng cho quá trình lấy và ghép tạng, các quy trình tại Bệnh viện Bạch Mai được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định. Các ê-kíp chuyên môn chuẩn bị đầy đủ, phối hợp chặt chẽ trong từng khâu.

Hội đồng chuyên môn liên tục hội chẩn trong quá trình thực hiện lấy và điều phối mô, tạng.

Quá trình lấy, ghép và điều phối các mô, tạng có sự phối hợp của Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi Trung ương.

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