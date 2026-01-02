Ngày 30/12/2025, chủ đề “Người cha ung thư giai đoạn cuối tìm con gái 18 năm, gửi gắm Du Tiểu Hoa” bất ngờ lên top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Nhân vật được nhắc đến là ông Du Kim Long, người đã treo thưởng 100.000 NDT (khoảng 375 triệu đồng) để tìm con gái suốt 18 năm nhưng vẫn chưa có kết quả, trang QQ đưa tin.

Khi sinh mệnh bước vào giai đoạn đếm ngược vì ung thư trực tràng giai đoạn cuối, ông đã lựa chọn cách gửi gắm khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Ngày 27/12/2025, ông Du Tiểu Hoa, người nhiều năm đi tìm con trai bị lạc, đã vội vã từ Nội Mông đến Ngân Xuyên (Ninh Hạ) để thăm ông Du Kim Long - người bạn thân quen biết suốt 14 năm.

Khi họ gặp nhau, ông Du Kim Long đã không thể ăn uống, sự sống chỉ được duy trì bằng một lượng nước và sữa bột rất nhỏ.

Trên giường bệnh, ông Du Kim Long run rẩy trao tấm thẻ tìm con cho ông Du Tiểu Hoa, nghẹn ngào nói: “Cả đời này, cha con tôi không có duyên với nhau nữa rồi. Con chỉ còn có duyên với 'người chú' này thôi". Ông tự nói với con gái mất tích: "Cha giao lại việc tìm con cho chú. Cha xin lỗi con”.

Nói xong, ông quỳ gối trước người bạn Du Tiểu Hoa để cảm ơn và gửi gắm.

Khoảnh khắc ấy được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Chỉ trong 2 ngày, 29-30/12/2025, ông Du Tiểu Hoa liên tiếp đăng 3 video cầu cứu, kêu gọi cộng đồng mạng và truyền thông cùng chung tay giúp đỡ người bạn của mình.

Trong một video khác, ông Du Tiểu Hoa cũng quỳ gối trước ống kính, cầm tấm thẻ tìm người thân, nghẹn ngào cầu xin: “Mong người biết thông tin về đứa trẻ có thể nói cho chúng tôi, để anh chị tôi được gặp con gái lần cuối cùng”.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, chạm tới trái tim của hàng triệu người dùng mạng.

Người cha quỳ xuống gửi gắm tâm nguyện tìm con gái bị thất lạc cho bạn thân. Ảnh: QQ

Chia sẻ với phóng viên, ông Du Tiểu Hoa cho biết, ông quen người bạn Du Kim Long từ năm 2011 trong một hoạt động tìm người thân ở Tây An. Khi đó, con trai ông, “Tiểu Mễ Kỳ”, cũng không may bị lạc, và cả hai cùng bước vào hành trình tìm con đầy tuyệt vọng.

Năm 2024, ông Du Kim Long bị chẩn đoán mắc ung thư. Dù đã trải qua phẫu thuật và 5 đợt hóa trị, bệnh tình không những không cải thiện mà còn di căn toàn bộ khoang bụng, được xác định là ung thư trực tràng giai đoạn cuối.

“Bác sĩ nói anh ấy chỉ còn khoảng 2 tháng. Giờ đã qua hơn 1 tháng, thời gian còn lại chỉ tính bằng ngày”, ông Du Tiểu Hoa xót xa nói.

Theo ông Hoa, dù toàn thân đau đớn, ông Du Kim Long vẫn cố gắng điều trị, chỉ mong có thể sống thêm để chờ ngày con gái trở về.

Bà Trương, vợ ông Du Kim Long, cho biết chồng bà năm nay 60 tuổi, tình trạng sức khỏe rất nguy kịch, đã 5 ngày không ăn uống được gì, chỉ có thể uống nước cầm chừng.

Con gái họ, Du Tư Tư, mất tích vào ngày 19/01/2007 trên đường tan học về nhà tại quận Kim Phượng, thành phố Ngân Xuyên. Khi đó, cô bé 15 tuổi.

“Hôm ấy con đi học bình thường. Trưa tan học, con định rủ bạn về cùng, nhưng bạn phải trực nhật nên con bé đi một mình, rồi không bao giờ trở lại nữa…”, bà Trương nghẹn ngào kể.

Nhiều năm qua, hai vợ chồng thay phiên nhau rong ruổi khắp nơi tìm con, chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

“Tâm nguyện lớn nhất của chồng tôi là được nhìn thấy con lần cuối, nhưng có lẽ điều đó đã không thể thực hiện được nữa”, bà Trương nói.

Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhiều nhà hảo tâm đã ngỏ ý quyên góp hỗ trợ chi phí điều trị. Tuy nhiên, gia đình ông Du Kim Long đều từ chối.

“Những người đi tìm người thân ai cũng khổ. Chúng tôi không thể nhận tiền của mọi người, ai cũng quá khó khăn rồi”, bà Trương chia sẻ.