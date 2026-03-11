Nhân vật chính trong câu chuyện này là bà Lương Thế Xuân (59 tuổi) và người bạn thân Lý Yến (51 tuổi). Hai người đã cùng mua một căn nhà tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị Quảng Tây. Cả hai cùng chia sẻ mọi sinh hoạt trong cuộc sống từ việc nhà đến khoản trả góp mua nhà, trang SCMP đưa tin.

Theo chia sẻ, cả Lương Thế Xuân và Lý Yến đều từng trải qua những cuộc hôn nhân nhiều tổn thương. Sau khi ly hôn, họ quyết định không tái hôn, mà lựa chọn sống chung để nương tựa và hỗ trợ nhau.

Bà Lương Thế Xuân cho biết trong cuộc hôn nhân trước đây, chồng cũ thường xuyên coi nhẹ những nỗ lực làm việc của bà và có lời lẽ xúc phạm. Trong khi đó, bà Lý Yến phát hiện chồng cũ kết hôn với mình chủ yếu để hưởng quyền lợi nhà ở do cơ quan phân phối.

Hai người phụ nữ sau những tổn thương trong hôn nhân nay đã tìm được hạnh phúc khi sống chung với nhau. Ảnh: SCMP

Hai người gặp nhau khi làm việc tại cùng một nhà máy và dần trở thành bạn thân.

Sau đó, họ cùng nhau mở công ty chống thấm công trình xây dựng và thuê nhà sống chung, cho đến nay đã được 13 năm. Chỉ sau 3 năm sống chung, nhờ tiết kiệm, hai người đã mua được một căn hộ 3 phòng ngủ. Trong đó, một phòng được dành riêng cho con gái của bà Lương Thế Xuân - tên Tiểu Cúc.

Có Lý Yến ở bên, Lương Thế Xuân bắt đầu trải nghiệm nhiều niềm vui mà trước đây bà ít khi có: tổ chức sinh nhật, lần đầu đi xem phim, ăn lẩu và cùng nhau đi du lịch. Khi một trong hai người ốm hoặc phải nhập viện, người còn lại luôn ở bên chăm sóc.

“Sống cùng bạn thân khiến tôi cảm thấy như được sống lại. Chúng tôi luôn có những cảm xúc tương đồng và cùng nhau giải quyết mọi khó khăn”, Lương Thế Xuân chia sẻ.

Lý Yến, người không có con, xem Tiểu Cúc như con ruột và thường nấu ăn cho cô mỗi khi bước vào kỳ học căng thẳng.

Lương Thế Xuân nói thêm: “Khi còn trong cuộc hôn nhân cũ, tôi cảm thấy như đang sống với một người xa lạ, thậm chí còn cô đơn hơn khi ở một mình. Nhưng bây giờ, sống cùng bạn thân, tình bạn mà nhiều người cho là mong manh lại mang đến cho tôi cảm giác ấm áp của một gia đình”.

Tháng 2 vừa qua, Lương Thế Xuân còn đăng video thông báo gia đình nhỏ của họ có thêm “thành viên mới” - một chú mèo tam thể tên Tiểu Đinh Đang.

Câu chuyện của hai người đã mở ra cuộc thảo luận rộng rãi về mô hình phụ nữ sống chung tại Trung Quốc.

Thực tế, mô hình này không phải mới. Từ nhiều thế kỷ trước, Trung Quốc từng tồn tại các nhóm phụ nữ độc thân độc lập được gọi là “Tỷ muội chải đầu”, họ sống cùng nhau trong những “nhà dành cho phụ nữ độc thân” để hỗ trợ lẫn nhau.

Theo thống kê, khoảng 2,74 triệu cặp vợ chồng tại Trung Quốc đã đăng ký ly hôn trong năm ngoái, phản ánh mức độ bất mãn ngày càng tăng đối với mô hình hôn nhân truyền thống.

Trong văn hóa truyền thống, phụ nữ rời bỏ gia đình thường bị gắn với định kiến tiêu cực như ích kỷ hoặc thất bại, trong khi đàn ông tái hôn lại ít chịu áp lực xã hội.

Từ năm 2024, ngày càng nhiều bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc lập nên các nhóm “bạn ly hôn”, cùng sống chung và hợp tác nuôi dạy con cái.

Một người dùng mạng bình luận rằng trong xã hội hiện đại, tình bạn giữa phụ nữ thường bị nhìn nhận đơn giản như những mối quan hệ hời hợt, chỉ xoay quanh mua sắm hay chụp ảnh. Sau khi kết hôn và sinh con, nhiều phụ nữ dần hòa vào vòng quan hệ xã hội của chồng.

“Nhưng sức mạnh của việc phụ nữ giúp đỡ phụ nữ luôn khiến người ta xúc động. Bạn thân nhiều khi trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất cho những người phải đối mặt với bạo lực gia đình, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu hay bị bắt nạt nơi công sở,” người này viết.

Một ý kiến khác cho rằng: “Bạn bè chính là gia đình mà mỗi người tự lựa chọn. Phụ nữ sống chung có thể trở thành một mô hình gia đình mới bền vững. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, các mối quan hệ thân thiết được pháp luật công nhận vẫn chủ yếu dựa trên huyết thống và hôn nhân”.