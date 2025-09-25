Ngày 25/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng sinh năm 1984, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, đường dây này do Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài, còn gọi là “Jack”) điều hành. Liu cùng Cường và Đông lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L tại Đà Nẵng và nhiều văn phòng đại diện ở Nghệ An, Hà Nội để làm “bình phong” cho hoạt động đa cấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Hùng Cường. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư qua nền tảng xem phim ngắn BTC Short (thông qua ứng dụng và các website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com).

Người tham gia được mời mua các gói “thẻ xem phim” và “bản quyền”, được hứa hẹn lãi suất 11–17%/tháng và hoa hồng lên đến 20% nếu kêu gọi thêm người khác. Thực chất, đây là mô hình “lấy tiền người sau trả cho người trước”, hoàn toàn không có sản phẩm hay dịch vụ thật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Đăng Đông. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Thông qua nhiều hội thảo trực tiếp và trực tuyến, nhóm này đã dụ dỗ hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước. Đến ngày 21/8/2025, theo chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các đối tượng bất ngờ đánh sập website và cổng thanh toán của công ty, chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư.

Căn cứ dữ liệu thu thập, tính đến ngày 10/9/2025, nền tảng BTC Short đã có 11.088 tài khoản đăng ký với tổng số tiền các nhà đầu tư nạp vào gần 18 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục truy xét vai trò của Liu Xiaofeng và mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.