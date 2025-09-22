Hôm nay (22/9), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Vàng (cựu Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục, thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), Lương Việt Anh (cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục, thuộc Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Nguyễn Văn Giảng (kinh doanh tự do), Nguyễn Trường Doanh, Trần Trọng Đại, Nguyễn Minh Yến, Hoàng Thị Quỳnh Anh (đều nghề nghiệp tự do) bị đưa ra xét xử với cùng tội danh.

Theo cáo buộc, năm 2021, ông Lê Văn Vàng tự nghĩ ra tên tổ chức Cambridge International với mục đích ban đầu để tổ chức các khóa học bồi dưỡng tiếng Anh cho người có nhu cầu.

Do vướng dịch Covid-19 chưa triển khai thực hiện được nên sau đó ông Vàng trao đổi với ông Lương Việt Anh về việc tổ chức các lớp thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge English cho người có nhu cầu bằng danh nghĩa liên kết giữa tổ chức Cambridge International và Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam do ông Lương Việt Anh là viện trưởng.

Để thực hiện, ông Vàng tự soạn thảo tài liệu tiếng Anh có tiêu đề “Letter of Acceptance” đề ngày 21/5/2021, được dịch ra tiếng Việt là “Thư chấp thuận”.

Thư có nội dung: “Chúng tôi viết thư này nhằm xác nhận rằng, kể từ 1/6/2021, Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục (ICD) chính thức trở thành đơn vị ủy thác độc quyền của Trung tâm Cambridge International tại Việt Nam để triển khai các chương trình tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu…”.

Sau đó, ông Vàng tự ký tên Max Mooney - Giám đốc đại diện toàn cầu Cambridge International Center, Nottingham shire, Vương Quốc Anh và đóng dấu tròn. Cáo buộc chỉ ra rằng, dấu này được ông Vàng đặt mua trên mạng Internet cùng với dấu logo dập nổi có nội dung: “Cambridge International CEFR” với giá 1,5 triệu đồng.

Tiếp đó, bị cáo Lê Việt Anh xây dựng trang web, tổ chức quảng cáo và tổ chức thi dưới hình thức online cho các thí sinh có nhu cầu lấy chứng chỉ, bắt đầu thi online từ ngày 25/9/2022 cho đến khi bị CQĐT phát hiện vào ngày 18/6/2023.

Kết quả xác minh của CQĐT cho thấy, trong danh sách các đơn vị được Bộ GD-ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không có thông tin tổ chức mang tên Cambridge International liên kết với Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục thuộc Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam.

Cáo buộc cho rằng, từ tháng 9/2022 đến 6/2023, các bị cáo đã dùng danh nghĩa tổ chức Cambridge International không có thật, hợp tác với Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Giáo dục thuộc Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam để quảng cáo, thu gom hồ sơ, tiền của 1.425 thí sinh đăng ký thi cấp chứng chỉ tiếng Anh các loại mang tên tổ chức Cambridge International để chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của các thí sinh.

Cáo trạng xác định số tiền các bị cáo hưởng lợi như sau: Lê Văn Vàng được hưởng lợi 600 triệu đồng; Lương Việt Anh: 500 triệu đồng; Nguyễn Văn Giảng: 150 triệu đồng; Trần Trọng Đạt: 425 triệu đồng; Nguyễn Trường Doanh: 20 triệu đồng; Nguyễn Minh Yến: hơn 346 triệu đồng; Hoàng Thị Quỳnh Anh: 120 triệu đồng.

Phiên tòa hôm nay đã phải tạm hoãn do vắng mặt một số người liên quan và 2 bị cáo được tại ngoại.