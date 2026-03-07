Nếu đợi đủ tự tin mới bắt đầu, bạn sẽ chẳng bao giờ bắt đầu

Ở nhà máy, Hồ Trần Anh Thư, nhân viên quản lý dự án, được nhiều đồng nghiệp nhớ đến bởi phong thái nhanh nhẹn và nguồn năng lượng tích cực.

Tham gia Unilever từ khi còn là sinh viên trong chương trình Nhà Lãnh Đạo Tương Lai Unilever 2025, Thư mang đến sự sôi nổi cho các cuộc thảo luận dự án và không ngại nhận những nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, dù vốn là người rất tin vào bản thân, thì khi mới gia nhập Unilever, Thư vẫn bất ngờ khi một nhân sự trẻ như cô lại được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều dự án với trọng trách không nhỏ.

Dự án transformation đầu tiên của Thư tại nhà máy là bài toán phức tạp, đòi hỏi phải phối hợp nhiều bộ phận khác nhau và đảm bảo tiến độ rõ ràng. Khi nhận nhiệm vụ, Thư thừa nhận mình đã có cảm giác hoang mang nhất định, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài… 5 phút.

“Nếu đợi đủ tự tin mới bắt đầu, bạn sẽ chẳng bao giờ bắt đầu”, Thư chia sẻ, nhưng điều khiến Thư nhanh chóng bước qua cảm giác ban đầu không chỉ là quyết tâm cá nhân.

“Ở Unilever, mình không phải làm mọi thứ một mình”, Thư nói. Bên cạnh cô luôn có mentor và các anh chị trong đội ngũ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cùng phân tích vấn đề và gợi ý cách tiếp cận. Khi gặp những điểm chưa rõ, cô có thể trao đổi trực tiếp với các bộ phận liên quan để tìm giải pháp. Chính sự đồng hành đó giúp những thử thách ban đầu không còn là áp lực phải vượt qua một mình, mà trở thành cơ hội để học hỏi và trưởng thành nhanh hơn trong công việc.

Trong môi trường Unilever, năng lực của mỗi người thường được kiểm chứng ngay trong quá trình làm việc. Người trẻ được trao trách nhiệm thật - nhưng đồng thời cũng có những người đi trước và cả một hệ thống hỗ trợ để cùng tìm ra hướng giải quyết.

Mẹ Thư lo con gái sẽ vất vả trong một lĩnh vực nhiều áp lực, vốn không được xem là “nhẹ nhàng” với phụ nữ. Thư hiểu nỗi lo ấy, cũng không chắc chắn rằng lựa chọn của mình chắc chắn sẽ thành công. Nhưng thay vì chờ đến khi hoàn toàn chắc chắn, cô vẫn quyết định đến Đại học Bách Khoa TP.HCM học ngành chuỗi cung ứng, bước những bước đầu tiên trên hành trình tìm kiếm bản thân mình.

Sự tự tin giúp người phụ nữ tạo ra thay đổi lớn hơn chính bản thân mình

Nếu câu chuyện của Thư cho thấy sự tự tin có thể hình thành rất nhanh khi một người được trao trách nhiệm lớn, thì hành trình của Cẩm Linh, Trưởng bộ phận quản lý chất lượng ngành hàng Chăm sóc cá nhân của Unilever, lại diễn ra theo một nhịp khác: chậm rãi, và bền bỉ.

Những năm đầu tại nhà máy, Cẩm Linh tự nhận mình không phải là người có thành tích nổi bật hay rất tự tin vào bản thân. Môi trường sản xuất với tiêu chuẩn cao và nhịp độ gấp gáp khiến bất kỳ nhân sự mới nào cũng phải mất thời gian để thích nghi. Có lúc, cô cũng tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp với lĩnh vực kỹ thuật hay không.

Linh chọn ở lại và nâng chuẩn năng lực của bản thân từng chút một. Trong quá trình ấy, không thể tránh khỏi những lần sai sót, nhưng Linh có những người quản lý sẵn sàng phản hồi thẳng thắn và một hệ thống tiêu chuẩn rõ ràng để biết mình đang ở đâu và cần cải thiện điều gì. Ở Unilever, việc thử nghiệm và làm sai không bị nhìn nhận như một thất bại, miễn là mỗi lần vấp ngã đều dẫn tới một bước tiến về năng lực.

Áp lực vẫn tồn tại - bởi vận hành nhà máy không cho phép sự chủ quan - nhưng áp lực ấy đi kèm với một mạng lưới hỗ trợ đủ vững để người trẻ có thể học hỏi mà không sợ bị loại bỏ chỉ vì một sai sót.

Theo thời gian, Linh nhận ra công việc của mình không chỉ xoay quanh máy móc hay quy trình. Khi đảm nhận vai trò điều phối và làm việc với nhiều nhóm khác nhau, bài toán lớn dần chuyển sang con người: làm sao để những cá nhân với tính cách, kinh nghiệm và áp lực khác nhau vẫn có thể phối hợp hiệu quả. Nếu trước đây Linh chỉ tự hỏi liệu mình có làm tốt nhiệm vụ hay không, thì giờ đây cô quan tâm nhiều hơn đến việc làm sao để những người trong đội ngũ của mình có thể làm tốt công việc của họ.

Khi môi trường vận hành tiêu chuẩn cao trở thành bệ phóng nâng đỡ sự tự tin

Tại Unilever, nhân sự không phải một mình tự xoay xở với thách thức. Công việc vẫn được giao đủ khó để buộc người ta phải lớn lên, nhưng đi kèm với hệ thống hỗ trợ rõ ràng: mục tiêu minh bạch, tiêu chuẩn cụ thể, mentor đồng hành và cơ chế phản hồi liên tục. Người trẻ được trao trách nhiệm thật, song không bị bỏ mặc khi va chạm với sai sót.

Logic này cũng được mở rộng ra ngoài phạm vi nội bộ. Khi Unilever triển khai các chương trình hỗ trợ phụ nữ trong chuỗi sinh kế - từ tiểu thương đến các đối tác nhỏ - trọng tâm không dừng ở khích lệ tinh thần, mà ở việc cung cấp công cụ cụ thể: kiến thức quản lý, kỹ năng kinh doanh, khả năng tiếp cận vốn và mạng lưới kết nối. Mục tiêu không phải để tạo ra những câu chuyện cá nhân truyền cảm hứng, mà là xây dựng nền tảng để nhiều người có thể phát triển bền vững.

Tại Unilever, phụ nữ được trao cơ hội rõ ràng, được đặt vào những trách nhiệm thực sự và được hỗ trợ để phát triển

Cuối cùng, điều quan trọng với một tổ chức không nằm ở việc tìm kiếm một vài cá nhân xuất sắc, mà là tạo ra một môi trường nơi nhiều người có thể cùng tiến bộ. Tại Unilever, phụ nữ không cần được ưu ái đặc biệt, cũng không phải tự mình xoay xở để chứng minh năng lực. Họ được trao cơ hội rõ ràng, được đặt vào những trách nhiệm thực sự và được hỗ trợ để phát triển.

