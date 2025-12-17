Cùng đến thăm, chúc mừng Giáng sinh 2025 và năm mới 2026 tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và Hội Thánh Tin lành (miền Bắc) có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, một số vụ, đơn vị của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội.

Tại các nơi đến thăm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các linh mục, mục sư, tu sĩ, chấp sự, giáo dân, đồng bào tín hữu. Bộ trưởng bày tỏ sự cảm ơn với những đóng góp quan trọng của Tổng Giáo phận Hà Nội và Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và giáo dân, tín hữu vào sự phát triển chung của đất nước.

Các tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến với Đức Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã thông tin tình hình và những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ trưởng cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, những biến cố lớn, chưa có tiền lệ và khó có thể lường trước như đại dịch Covid-19, xung đột vũ trang, căng thẳng thương mại… Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước và sự đồng lòng của toàn dân, Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tích cực.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, chúc mừng Giáng sinh 2025 và năm mới 2026 Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.

Chia sẻ về trải nghiệm khi được tham dự các hội nghị quốc tế lớn như G7 và G20, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn, số người rơi vào cảnh đói nghèo, đặc biệt là nghèo cùng cực gia tăng mạnh so với giai đoạn trước năm 2019. Trong bối cảnh đó, những kết quả mà Việt Nam đạt được là rất đáng trân trọng.

“GDP năm 2025 đạt khoảng 8%, bình quân 5 năm đạt khoảng 6,3%, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 5.000 USD. Chỉ số hạnh phúc con người Việt Nam đã tăng 37 bậc, quy mô nền kinh tế của Việt Nam cũng đã đứng thứ 32 thế giới. Đây là nền tảng để chúng ta phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số thời gian tới”, Bộ trưởng cho biết.

Theo Bộ trưởng, trong thành tựu chung của đất nước có đóng góp quan trọng của các tôn giáo, đồng bào có đạo, nhất là sự tham gia tích cực vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Bộ trưởng khẳng định, với sự phối hợp ngày càng tốt hơn giữa các cấp ủy, chính quyền các cấp với tổ chức tôn giáo, đời sống của giáo dân ngày càng đi lên đã có thêm điều kiện để chăm lo nhiều hơn đến các hoạt động xã hội.

Thay mặt cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân, Đức Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Công giáo, đặc biệt trong mỗi dịp Lễ Giáng sinh, đón năm mới.

Đức Tổng Giám mục cũng đã chia sẻ về hoạt động của Giáo phận Hà Nội trong năm qua, bao gồm công tác đào tạo, truyền chức linh mục, xây dựng nhà thờ, công trình phụ trợ… Những hoạt động của Giáo phận Hà Nội đã được chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ. Các linh mục, tu sĩ đang nỗ lực thực hiện chức trách của mình theo quy định của Giáo hội, đồng hành cùng với dân tộc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, chúc mừng Giáng sinh 2025 và năm mới 2026 Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Cùng ngày, thăm Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Mục sư Bùi Văn Sản - Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), các vị mục sư, chấp sự, truyền đạo và đồng bào tín hữu.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Thánh trong suốt những năm qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, các vị mục sư, chấp sự, truyền đạo đã phát huy tốt vai trò dẫn dắt đồng bào tín hữu “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, gắn việc phụng sự Thiên Chúa với trách nhiệm phục vụ Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

“Đặc biệt trong các lĩnh vực nhân đạo, từ thiện, hiến máu, hiến mô, cứu trợ đồng bào gặp khó khăn. Gần đây, khi cơn bão Yagi gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền núi, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào tín hữu đã tích cực chung tay ủng hộ với tổng số tiền lên tới khoảng 11 tỷ đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sẻ chia đối với cộng đồng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao việc đồng bào tín hữu ngày càng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động lao động, sản xuất, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình và xã hội.

“Các tổ chức tôn giáo, trong đó có Hội Thánh Tin lành, thời gian qua đã đồng hành tích cực cùng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin tình hình và những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 với Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên.

Thay mặt các vị mục sư, chấp sự, truyền đạo và đồng bào tín hữu, Mục sư - Hội trưởng Bùi Văn Sản trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cá nhân Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và đồng bào Tin lành trên cả nước hoạt động ổn định và phát triển.

Mục sư Bùi Văn Sản cho biết, Hội Thánh được hình thành và hoạt động tại Việt Nam đã hơn 100 năm, được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân từ năm 1958. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Hội Thánh luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc.

Bày tỏ niềm tự hào trước những thành tựu kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước, Mục sư Bùi Văn Sản khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn đồng bào tín hữu đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển đất nước.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách để các tôn giáo phát triển

Thăm và chúc mừng Giáng sinh 2025, năm mới 2026 tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trao đổi, lắng nghe và ghi nhận ý kiến, kiến nghị của các tổ chức tôn giáo; đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, hiệu quả, trong khuôn khổ hiến chương và quy định pháp luật.

Theo Mục sư - Hội trưởng Hội Thánh Tin lành (miền Bắc) Bùi Văn Sản, trong những năm gần đây, mặc dù còn gặp một số khó khăn nhất định, Hội Thánh luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương. Nhờ đó những hoạt động sinh hoạt tôn giáo cơ bản được duy trì ổn định, đặc biệt trên địa bàn TP Hà Nội.

Mục sư Bùi Văn Sản cho biết, Hội Thánh Tin lành (miền Bắc) hiện có khoảng 1.400 hội thánh cơ sở và điểm nhóm, khoảng 900 chức sắc và khoảng 240 nghìn đồng bào tín hữu; trên 90% tín hữu là đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là đồng bào dân tộc Mông, tiếp đến là dân tộc Dao, người Kinh và một số dân tộc khác, điều kiện địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn,…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao đổi cùng Mục sư Bùi Văn Sản - Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo và tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, những năm gần đây, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và của xã hội được nâng lên, hoạt động của các tổ chức tôn giáo đã có chuyển biến tích cực, nhất là từ sau khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, các quy định pháp luật ngày càng thực hiện thống nhất, có hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin thêm, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp với các cơ quan liên quan đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo sửa đổi Luật Tín ngưỡng tôn giáo theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức tôn giáo hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật và không trái với Hiến chương của các tôn giáo.

“Trong quá trình xây dựng và sửa đổi chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, tiếng nói và sự tham gia của các tổ chức tôn giáo, của linh mục, mục sư, chức sắc, chức việc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Phát huy truyền thống, kết quả đã đạt được, các vị linh mục, mục sư, chức sắc, chức việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo”, Bộ trưởng đề nghị.

Một số hình ảnh Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Đoàn công tác thăm, chúc mừng Giáng sinh 2025, năm mới 2026:

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với đại diện Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với đại diện Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà chúc mừng Đức Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên nhân dịp Giáng sinh 2025, năm mới 2026.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi, chúc mừng đại diện Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chúc mừng Giáng sinh 2025, năm mới 2026 đến các vị mục sư, chấp sự, truyền đạo và đồng bào tín hữu Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường tặng quà Mục sư Bùi Văn Sản - Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân Giáng sinh 2025, năm mới 2026.