Nghiên cứu sáp nhập một số tỉnh, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức lại hệ thống thanh tra, báo cáo Bộ Chính trị. Trong đó, Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); xây dựng phương án tiếp tục sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã. Đồng thời định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh; đề xuất chủ trương sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, quy định của Đảng có liên quan, báo cáo Bộ Chính trị trong quý 3. Giao Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án tổ chức Công an 3 cấp, không tổ chức Công an cấp huyện, bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đề ra.

Bộ Chính trị yêu cầu không xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 trở lên

Trước mắt, Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật có quy định về số con, hoàn thành trong quý 1/2025. Cùng với đó, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo xây dựng chương trình này và trình Quốc hội trong quý 3/2025. Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, sửa đổi quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số và chủ động sửa đổi Hướng dẫn số 05/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo hướng không xử lý kỷ luật trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, đồng bộ với việc sửa đổi các quy định của pháp luật (không hồi tố những trường hợp đã bị xử lý kỷ luật).

Dự kiến tuyển giáo viên dưới chuẩn dạy 4 môn Chương trình phổ thông mới

Dự kiến các trường tiểu học, THCS công lập có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng để dạy các môn Tiếng Anh, Tin học và Công nghệ, Nghệ thuật (Mỹ thuật, Âm nhạc) thay vì phải có bằng đại học. Đây là nội dung trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tuyển người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được Bộ GD-ĐT đăng tải, lấy góp ý đến ngày 11/4. Các trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp, phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tương ứng với cấp học đăng ký tuyển dụng theo chương trình do Bộ trưởng GD-ĐT ban hành. Cũng theo dự thảo, việc tổ chức tuyển dụng đối với giáo viên quy định tại nghị quyết này thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, trong đó phần thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện theo hình thức thực hành.

Cán bộ nghỉ việc do sắp xếp bộ máy ở TPHCM có thể nhận cao nhất 2,7 tỷ đồng

Theo tính toán, TPHCM sẽ có 6.291 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh gọn; 418 người phụ trách công tác Đảng dôi dư; 450 trường hợp không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm. UBND TPHCM cũng dự toán kinh phí hỗ trợ cho những trường hợp này. Dựa trên mức lương hiện hưởng 15,1 triệu đồng/tháng thì mức chi trả chế độ nghỉ hưu sớm theo nghị định của Chính phủ là hơn 1,57 tỷ đồng/người. Chi trả hỗ trợ thêm theo nghị quyết HĐND TP là khoảng 1,1 tỷ đồng/người. Với 2 chính sách hỗ trợ trên thì mỗi người dự kiến được hỗ trợ hơn 2,68 tỷ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 6.291 người là khoảng 16.789 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách TP phải đảm bảo 6.877 tỷ đồng.

Thanh Hóa chi sai chế độ người có công 258 tỷ, mới truy thu được hơn 1 tỷ

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai việc thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo số liệu báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố, đến ngày 31/12/2024, tổng số đối tượng hưởng sai chế độ theo kết luận thanh tra là 2.116 đối tượng với tổng số tiền phải thu hồi là hơn 258,3 tỷ đồng. Đến hiện tại, tổng số tiền đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước là hơn 1,1 tỷ đồng. Theo nội dung văn bản của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, mặc dù các cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc; cán bộ địa phương đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động đối tượng nộp lại số tiền hưởng sai, nhưng kết quả thu hồi đạt tỷ lệ rất thấp.

Báo nước ngoài hết lời khen 'vịnh Hạ Long trên cạn' của Việt Nam

Mới đây, Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), tờ báo lâu đời và nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc), đã đăng tải bài viết ca ngợi Ninh Bình, vùng đất được ví như "vịnh Hạ Long trên cạn" của Việt Nam. Nằm cách Thủ đô Hà Nội khoảng 100km về phía Nam, Ninh Bình được SCMP ca ngợi là có nhiều "danh thắng ấn tượng không kém gì Vịnh Hà Long". Hang Thánh Trượt, suối Tiên, núi Địa Linh,... là những điểm đến nổi tiếng ở Tràng An mà đoàn phóng viên SCMP ghé thăm trước khi tới Hoa Lư và Hang Múa. "Phong cảnh trên đỉnh Ngọa Long ở Hang Múa có thể coi là một trong những phong cảnh đẹp nhất ở Việt Nam", SCMP khẳng định.

Ông Zelensky cáo buộc ông Trump 'thông tin sai lệch, che đậy cho Nga'

Bình luận sau các cuộc đàm phán cấp cao Nga – Mỹ ở thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút hôm 18/2, ông Trump đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Zelensky vì "bắt đầu cuộc xung đột" với Nga. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng cho rằng Ukraine nên tổ chức một cuộc bầu cử mới vì tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Zelensky hiện chỉ còn khoảng 4%. Phát biểu trước các phóng viên tại Kiev hôm nay (19/2), ông Zelensky đã chỉ trích Mỹ đưa Nga thoát khỏi sự cô lập toàn cầu thông qua việc tổ chức đối thoại song phương tại Riyadh. Ông cũng lên tiếng bác bỏ một số tuyên bố “vô căn cứ” do ông Trump đưa ra một ngày trước đó. Ông Zelensky cũng phản bác trích dẫn của ông Trump về một cuộc thăm dò dư luận gần đây. Ông nói chỉ 1% người dân Ukraine ủng hộ nhượng bộ Nga, đồng thời cảnh báo lãnh đạo Chính phủ Mỹ không nên “che đậy trách nhiệm của Moscow” vì Nga vẫn là “bên có tội”.

Nga lên tiếng việc NATO điều quân tới Ukraine

Theo hãng tin RT, phát biểu sau cuộc hội đàm với các quan chức Mỹ tại Riyadh, Ảrập Xêút hôm 18/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh “sự hiện diện của lực lượng vũ trang từ các nước NATO dù dưới lá cờ EU, hoặc là một phần của lực lượng quốc gia là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga”. Bộ Ngoại giao Nga từng cảnh báo Moscow coi sự hiện diện của bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào của châu Âu ở Ukraine là động thái đi khiêu khích có thể làm leo thang xung đột. Trong khi đó, một số nhà lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ tháng 2/2024 đã đề xuất ý tưởng điều quân đến Ukraine. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã loại trừ khả năng điều động binh sĩ nước này như một phần trong các đảm bảo an ninh tiềm năng cho Kiev.

Hàng chục tướng Hàn Quốc bị điều tra vì vụ thiết quân luật

Tờ Korea Herald dẫn một báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gửi cho nghị sĩ Ahn Gyu-back thuộc đảng đối lập Dân chủ viết, tính đến nay, nhà chức trách đã thông báo cho 17 tướng và 13 sĩ quan cấp chiến trường rằng họ đang bị điều tra về tuyên bố thiết quân luật trong thời gian ngắn của ông Yoon. Tổng tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Park An-su - người được bổ nhiệm làm tư lệnh thiết quân luật, là quân nhân cấp cao nhất và tướng 4 sao duy nhất đang bị điều tra. Danh sách cũng bao gồm 5 vị tướng 3 sao. Những người khác trong danh sách gồm 3 tướng 2 sao, 5 tướng 1 sao, 3 người được chỉ định thăng hàm tướng 1 sao và 11 đại tá, 1 trung tá và 1 thiếu tá. Hiện không có sĩ quan cấp dưới, hạ sĩ quan hoặc lính nghĩa vụ nào bị điều tra. Trong số 30 quân nhân đang bị điều tra, tướng Park, trung tướng Yeo, trung tướng Lee, trung tướng Kwak và thiếu tướng Moon Sang-ho, đã bị truy tố về các tội danh nổi loạn và lạm dụng quyền lực.

Thái Lan mạnh tay truy quét, 7.000 người được cứu khỏi các ổ lừa đảo ở Myanmar

Khoảng 7.000 người đã được giải cứu khỏi các sào huyệt của bọn lừa đảo qua mạng ở Myanmar và đang chờ được chuyển đến nước này. Thông tin này được Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra công bố hôm 19/2, trong bối cảnh Bangkok đang phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn đối với các tổ hợp lừa đảo hoạt động ở khu vực biên giới. Cảnh sát Thái Lan trước đó tiết lộ đang sẵn sàng tiếp nhận tới 10.000 công dân nước ngoài được giải cứu khỏi một mạng lưới các trung tâm lừa đảo khét tiếng. Theo báo Guardian, Myanmar, Campuchia và Lào, các quốc gia có chung biên giới với Thái Lan, trong những năm gần đây đã trở thành thiên đường cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, điều hành hoạt động lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả lừa đảo tình cảm, giả mạo đầu tư và cờ bạc bất hợp pháp. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, các vụ lừa đảo nhắm vào người dân Đông Á và Đông Nam Á đã gây ra thiệt hại tài chính từ 18 - 37 tỷ USD vào năm 2023.