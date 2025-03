Việt Nam viện trợ 300.000 USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất

Đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an gồm 106 người cùng hàng cứu trợ chiều 30/3 hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar. Đoàn cứu hộ Bộ Quốc phòng có 80 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn làm trưởng đoàn. Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an có 26 cán bộ, chiến sĩ, do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ làm trưởng đoàn. Ngay sau khi đến sân bay, đoàn Quân đội Việt Nam tiếp tục di chuyển bằng ô tô tới điểm tập kết ở thủ đô Naypyidaw, cách Yangon hơn 450km, để trao đổi, phối hợp với phía bạn triển khai phương án tìm kiếm các nạn nhân. Để giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, viện trợ 300.000 USD.

Thủ tướng: Phân cấp, phân quyền gỡ khó cho 1.533 dự án tồn đọng, kéo dài

Thống kê từ Bộ Tài chính cho thấy, đến ngày 25/3, các cơ quan, địa phương báo cáo 1.533 dự án đang gặp khó khăn và vướng mắc, bao gồm: 338 dự án đầu tư công, 1.126 dự án đầu tư ngoài ngân sách và 69 dự án PPP. Ngoài ra, Bộ Tài chính nhận được văn bản của doanh nghiệp phản ánh về 12 dự án khác. Bộ đã phân loại các khó khăn, vướng mắc thành 17 nhóm chính là xử lý tài sản công, quản lý và bố trí vốn đầu tư công, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cũng như việc dừng, thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động của các dự án. Đồng thời, các dự án được phân theo thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Dự kiến, ngay đầu tháng 4, các cơ quan sẽ trình Chính phủ nghị quyết để tháo gỡ khó khăn cho 5 dự án tại TPHCM. Riêng với dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương bổ sung ngân sách để hoàn thành trong năm 2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt nguyên tắc thực hiện vướng ở đâu tháo gỡ ở đó, không để sai chồng sai, thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, những vấn đề có tính cá biệt thì phải đề xuất cơ chế đặc thù để xử lý. Đối với những dự án gặp khó khăn nhưng pháp luật hiện hành chưa có quy định điều chỉnh hoặc không thể áp dụng các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội ban hành, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu và đề xuất giải pháp trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

Bộ Nội vụ đề xuất cấp huyện chấm dứt hoạt động từ ngày 1/7/2025

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) vừa được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến góp ý. Cụ thể, dự luật nêu rõ: HĐND, các cơ quan thuộc HĐND, UBND, Chủ tịch UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, thị xã chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1/7/2025. Ngoài ra, dự luật cũng quy định, tổ chức chính quyền địa phương ở phường thuộc TP.HCM và TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục thực hiện cho đến khi UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu ra. Việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận (trước khi giải thể) thuộc TP.HCM, TP Đà Nẵng cho UBND TP và UBND phường của hai thành phố này do Quốc hội quy định cho đến khi UBND TP, UBND phường thuộc TPHCM, TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu ra.

5 vạn người đổ về Đền Hùng bất chấp mưa rét

Mặc dù còn gần 1 tuần nữa mới đến ngày chính Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 (10/3 Âm lịch), nhưng ngày 30/3 (tức ngày 2/3 Âm lịch), nhiều người dân đã đổ về Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng cho biết, ngày 29/3, khoảng 1,5 vạn du khách đã về với Đền Hùng. Theo bà Oanh, các lực lượng chức năng được phân công nhiệm vụ đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, đến thời điểm hiện tại tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo. “Ngày Chủ nhật lượng khách dự kiến đông gấp 3 lần ngày hôm trước, lên tới gần 5 vạn người, từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, bố trí lực lượng tại nhiều vị trí, lập hàng rào mềm để đảm bảo dòng người di chuyển an toàn lên các đền thắp hương", bà Oanh nói. Để bảo đảm an ninh trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án, huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Hà Nội lắp đặt 3.700 camera giám sát ứng dụng AI

Ngày 30/3, Công an TP Hà Nội thông tin, hiện tại, đơn vị quản lý 3 trung tâm chỉ huy và hơn 720 camera các loại phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, việc mở rộng mạng lưới giám sát là điều tất yếu. Hiện Công an TP đang triển khai 4 dự án camera giám sát với khoảng 3.700 camera, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và quản lý, điều hành giao thông. Hệ thống này có khả năng nhận diện khuôn mặt và biển số xe hỗ trợ xác minh danh tính trong các vụ việc an ninh. Bên cạnh đó là giám sát tự động và phát hiện các hành vi vi phạm giao thông từ đó cảnh báo nguy cơ mất an ninh trong thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống này cũng sẽ tích hợp dữ liệu với hệ thống điều hành thông minh, giúp phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp.

Kiểm nghiệm mẫu bánh mì nghi gây ngộ độc cho 33 học sinh

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, liên quan việc 33 học sinh có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cửa tiệm ở quận 6 (TPHCM), các cơ quan chức năng quận 6 đã lấy mẫu kiểm nghiệm làm rõ nguyên nhân. Ngày 30/3, đại diện Bệnh viện quận 11 (TPHCM) cho biết, từ trưa đến chiều 29/3, Khoa Cấp cứu và Khoa Nhi tiếp nhận 37 trường hợp từ đoàn xe đưa học sinh trường THCS Tân Túc (huyện Bình Chánh, TPHCM) đi chơi ở Công viên Văn hóa Đầm Sen. Các bệnh nhân vào viện với các triệu chứng như đau bụng, nôn ói. 37 trường hợp này bao gồm 33 học sinh trường THCS Tân Túc (13-15 tuổi), 1 giáo viên, tài xế và một cháu bé 6 tuổi là người thân của thành viên đi cùng đoàn. Các bác sĩ đã kiểm tra cận lâm sàng, xử trí triệu chứng, bù dịch, dùng kháng sinh cho các bệnh nhân. Đến tối 29/3, hầu hết bệnh nhân đã ổn định được xuất viện. Hiện tại, chỉ còn 1 học sinh ở lại viện theo dõi.

Đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 100 món rau ngon nhất thế giới

Rau muống xào tỏi mới đây đã được vinh danh là một trong 100 món rau ngon nhất thế giới, theo chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas. Theo đó, món ăn dân dã của Việt Nam được đánh giá 4,3/5 sao và đứng thứ 24 trong danh sách. Taste Atlas mô tả rau muống xào tỏi là món ăn truyền thống của Việt Nam, đặc biệt phù hợp với những người ăn chay. Tuy chỉ sử dụng những nguyên liệu đơn giản như rau muống, tỏi, nước mắm, muối, đường và dầu hào, nhưng món ăn này lại mang đến hương vị thơm ngon, cuốn hút. Món rau này thường được ăn ngay khi còn nóng và là sự kết hợp lý tưởng cùng cơm trắng. Vị trí đầu tiên trong danh sách thuộc về Parmigiana, một món cà tím nướng với sốt cà chua và phô mai của Italia, tiếp theo là Sopa Tarasca (Mexico), Diri ak pwa (Haiti), Dal tadka (Ấn Độ), Yemista (Hy Lạp), Feijão tropeiro (Brazil),... Danh sách dựa trên đánh giá của khoảng 10.667 độc giả của Taste Atlas.

Thêm dư chấn mới, động đất Myanmar tàn phá chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ

Các quan chức Hội Chữ thập đỏ cảnh báo, Myanmar đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo sau trận động đất chết người, mạnh 7,7 độ Richter hôm 28/3 và dư chấn mới xuất hiện chiều 30/3. Theo báo Guardian, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viết: "Những gì chúng ta đang chứng kiến ở Myanmar là mức độ tàn phá chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ ở châu Á". IFRC đã phát đi lời kêu gọi khẩn cấp nhằm xin 113,6 triệu USD hỗ trợ cho 100.000 người bị ảnh hưởng ở Myanmar. Hội Chữ thập đỏ quốc tế (MRCS) cũng huy động hàng trăm tình nguyện viên được đào tạo để cung cấp hỗ trợ dưới dạng sơ cứu, chăm sóc sức khỏe và phân phối vật phẩm như chăn, dụng cụ vệ sinh. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho biết, các hoạt động cứu trợ đang gặp trở ngại vì đường sá bị hư hại và các bệnh viện ở miền trung cũng như tây bắc Myanmar đang bị quá tải trong tiếp nhận, điều trị cho những nạn nhân bị thương do động đất.

Rộ tin Phó Tổng thống Mỹ muốn ông Trump sa thải cố vấn an ninh quốc gia

Tờ Politico trích dẫn 2 nguồn thạo tin giấu tên mô tả việc Cố vấn an ninh quốc gia Waltz vô tình đưa Jeffrey Goldberg, Tổng biên tập tạp chí The Atlantic vào nhóm trò chuyện trực tuyến về kế hoạch tấn công tổ chức vũ trang Houthi ở Yemen của Mỹ là "đáng hổ thẹn" đối với Nhà Trắng và các quan chức cấp cao khác muốn cách chức ông Waltz vì sự cố này. Theo các nguồn tin này, tại cuộc họp, Tổng thống Trump đồng ý rằng ông Waltz đã làm hỏng mọi thứ, nhưng ông không ra quyết định sa thải vì “không muốn giới truyền thông và đảng Dân chủ giành chiến thắng”. Cho tới hiện tại, Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ vẫn chưa lên tiếng bình luận về những thông tin do tờ Politico đăng tải. Trong khi đó, thông cáo từ Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định, Tổng thống Trump vẫn đặt trọn niềm tin vào đội ngũ an ninh quốc gia, bao gồm cả Cố vấn Waltz.

Ukraine mở cuộc đột kích xuyên biên giới mới vào vùng Belgorod của Nga

Đài CNN dẫn lời Vyacheslav Gladkov, Thống đốc vùng Belgorod của Nga ngày 29/3 cho biết, hơn 20 ngôi làng thuộc vùng này, nằm dọc 150km đường biên giới với Ukraine đang bị các lực lượng vũ trang, pháo binh và UAV của đối phương tấn công. Giới quan sát nhận định, cuộc đột kích trên dường như nhằm đáp trả những tổn thất gần đây của quân Ukraine ở vùng biên giới Kursk của Nga, nơi các lực lượng Kiev từng kiểm soát gần 1.000km2 lãnh thổ hồi tháng 8 năm ngoái. Trong những tuần gần đây, các nỗ lực phản công của Nga đã đẩy lui binh sĩ Ukraine về vùng biên giới giữa hai nước. Hiện cả Nga và Ukraine đều đang cố giành được lợi thế ở tiền tuyến kéo dài hơn 1.000km, trong điều kiện thời tiết ấm hơn và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy cả Moscow lẫn Kiev thực thi việc ngừng bắn. Cho tới hiện tại, quân đội Ukraine chưa lên tiếng chính thức về những thông tin do CNN đăng tải cũng như tuyên bố của Thống đốc Belgorod.