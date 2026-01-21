Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Lê Anh Dũng

Thích ứng với mô hình tổ chức mới

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 100 năm lịch sử của Ban Tôn giáo Chính phủ. Đây cũng là năm triển khai chủ trương của Đảng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước thông qua việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức. Thực hiện chủ trương này, Ban Tôn giáo Chính phủ được chuyển giao từ Bộ Nội vụ về Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đảng uỷ Ban Tôn giáo Chính phủ đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo, để chủ động thích ứng với mô hình tổ chức mới.

“Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình chuyển giao và sắp xếp lại bộ máy, song với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên của Ban đã tập trung triển khai nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng”, ông Vũ Hoài Bắc nhấn mạnh.

Cụ thể, Ban đã kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt; chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai các kết luận của Ban Bí thư đối với các tôn giáo và các hiện tượng tôn giáo mới; đẩy mạnh xây dựng thể chế, tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền tôn giáo.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ nhiệm kỳ 2025–2030, bảo đảm đúng quy định, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và chất lượng tổ chức đại hội.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cũng trong năm 2025, Ban Tôn giáo Chính phủ đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề xuất với Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ các chủ trương lớn về công tác quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời đề xuất phương án xử lý các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo mới phát sinh; tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó góp phần giữ vững ổn định hoạt động của các tổ chức tôn giáo, nhất là trong bối cảnh sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo sự yên tâm, tin tưởng của chức sắc, tín đồ các tôn giáo đối với Đảng, Nhà nước.

Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu xây dựng 5 báo cáo gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng, 2 báo cáo gửi Đảng ủy Chính phủ; tham mưu Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 25 chủ trương lớn; trình lãnh đạo Bộ 133 báo cáo, đề xuất liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc (Vesak) 2025 tại Việt Nam; triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2026, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, trong đó trọng tâm là trình dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường đối thoại với các tổ chức tôn giáo; thúc đẩy đối ngoại tôn giáo, đấu tranh nhân quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Tham mưu xây dựng dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) đúng tiến độ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung ghi nhận và biểu dương những thành tích, nỗ lực của Ban Tôn giáo Chính phủ đạt được trong năm 2025.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, trong thời gian tới, Ban Tôn giáo Chính phủ cần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường tham mưu kịp thời, đúng pháp luật, đồng thời sơ kết, tổng kết các đề án để đề xuất các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện lớn của đất nước; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển. Tuy nhiên, tình hình thế giới còn phức tạp; các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, dân tộc, tôn giáo để chống phá, trong nước xuất hiện một số tổ chức tôn giáo mới tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Đại diện các phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trước tình hình đó, Thứ trưởng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục có những tham mưu nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; chăm lo đời sống đồng bào có đạo, phát huy vai trò tích cực của các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật; tham mưu xây dựng chương trình hành động về công tác tôn giáo trên quan điểm chỉ đạo Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; rà soát các kết luận của Ban Bí thư về tôn giáo để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng nhằm triển khai các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Tôn giáo Chính phủ trong năm nay là tham mưu xây dựng dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) đúng tiến độ; tham mưu và xây dựng trình Chính phủ, lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân của Ban Tôn giáo Chính phủ có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2020 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong khuôn khổ hội nghị tổng kết, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân của Ban Tôn giáo Chính phủ có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2020 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.