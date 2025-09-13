Bản nghèo Nà Ín vươn lên kiểu mẫu

Với phương châm “Học hỏi cách làm hay, vận dụng sáng tạo, phù hợp thực tế địa phương”, bản Nà Ín, xã Mường Chà đã trở thành một trong những điểm sáng tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Điện Biên.

Để nâng cao đời sống nhân dân, chi bộ và các đoàn thể của bản luôn gương mẫu đi đầu, cùng bà con khai hoang, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các mô hình kinh tế như trồng bí xanh, sa nhân, nuôi ong, chăn nuôi trang trại phát triển mạnh, giúp thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng/năm. Đặc biệt, bản không còn hộ nghèo.

Người dân trong bản không chỉ đóng góp đất, tiền của, công sức xây dựng hạ tầng mà còn chủ động xây dựng nếp sống văn minh. Tỷ lệ hộ dân làm chuồng trại xa nhà, giữ vệ sinh môi trường đạt trên 81%. Nhà cửa kiên cố, hàng rào, cổng ngõ chỉnh trang đồng bộ, tạo diện mạo mới cho vùng quê biên giới.

Ông Tao Văn Pín, một người dân bản Nà Ín, chia sẻ: “Gia đình tôi đã hiến gần 1.000m² đất làm nhà văn hóa, đồng thời cải tạo đất sản xuất để nâng cao thu nhập. Điều quan trọng là bà con ngày càng có ý thức gìn giữ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa”.

Diện mạo nông thôn sạch đẹp tại bản làng Điện Biên.

Nà Sự – Điểm sáng du lịch cộng đồng

Sau khi hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, bản Nà Sự, xã Mường Chà tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn là xây dựng bản kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Đảng viên, chi bộ bản xây dựng nghị quyết, phân công trách nhiệm cụ thể. Cùng với đầu tư hạ tầng, bản đã sáng tạo nhiều sản phẩm đặc trưng như dựng các cọn nước dọc bờ suối, lắp hơn 1.500 bóng điện thắp sáng đường làng, xây dựng homestay đạt chuẩn, đội văn nghệ, tổ ẩm thực phục vụ khách.

Nhờ đó, mỗi năm Nà Sự đón khoảng 6.000 lượt khách, mở ra hướng phát triển kinh tế mới, giúp người dân tăng thu nhập từ dịch vụ du lịch. Ông Thùng Văn Quân, Trưởng bản Nà Sự khẳng định: “Phát triển du lịch cộng đồng vừa giúp nâng cao thu nhập, vừa giúp chúng tôi bảo tồn văn hóa truyền thống”.

Từ khó khăn đến đổi thay toàn diện

Nếu như Nà Ín và Nà Sự đã khẳng định vị thế bằng sự sáng tạo, thì bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ lại là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, vượt khó đi lên.

Xuất phát điểm thấp, người dân từng có tâm lý trông chờ vào Nhà nước, hạ tầng thiếu thốn, sản xuất manh mún. Trước thực trạng ấy, chi bộ bản đã chủ động họp bàn, tìm giải pháp cụ thể. Với phương châm “Việc dễ làm trước, khó làm sau”, bản huy động sức mạnh cộng đồng, phát huy nội lực để từng bước tháo gỡ khó khăn.

Người dân đã hiến đất, đóng góp tiền của, tích cực tham gia xây dựng hạ tầng, chỉnh trang bản làng xanh – sạch – đẹp. Quan trọng hơn, tư duy sản xuất nông nghiệp được đổi mới, nhiều mô hình sinh kế hiệu quả đã giúp các hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả. Hiện nay, Nà Hỳ 1 không còn hộ nghèo.

Ông Tao Văn Phóng, Bí thư Chi bộ bản chia sẻ, điều quan trọng nhất là bà con đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Đây chính là nền tảng vững chắc để bản duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Từ Nà Ín đến Nà Sự, từ Nà Hỳ 1 đến nhiều bản vùng cao khác, bài học rút ra là sự đoàn kết và tinh thần chủ động của nhân dân. Nhà nước hỗ trợ chính sách, nhưng chính bà con mới là chủ thể làm nên thành công.

Mỗi bản cán đích nông thôn mới, bản kiểu mẫu làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng biên, nâng cao chất lượng đời sống, tạo nền tảng để Điện Biên phát triển bền vững. Những kết quả này cho thấy, hành trình xây dựng nông thôn mới ở các bản không đơn giản là công cuộc phát triển hạ tầng, mà còn là sự thay đổi toàn diện về tư duy, nếp sống, khẳng định vị thế mới của nông thôn miền núi.