Trong bối cảnh thị trường xe sang tại Việt Nam ngày càng sôi động, những mẫu xe hạng sang “siêu lướt” luôn thu hút sự chú ý lớn từ giới chơi xe nhờ mức khấu hao thấp, thời gian giao xe nhanh hơn mua mới nhưng vẫn sở hữu xe gần như mới.

Đơn cử, một chiếc Lexus RX 350h 2026 mới đây xuất hiện trên thị trường xe cũ đã thu hút sự quan tâm của hơn 78 nghìn người, thông qua một bài đăng trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, chiếc xe thuộc đời 2026, bảng đồng hồ của xe hiển thị quãng đường đã lăn bánh là 2.666 km. Xe được chào bán với giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chiếc xe đăng ký lần đầu ngày 22/04/2026 và chỉ sau 19 ngày sử dụng, chủ nhân đã bán lại xe cho một showroom kinh doanh xe sang ở Hà Nội. Điều này khiến không ít người cảm thấy tò mò về lý do khiến người này đổi xe sau thời gian ngắn mua về.

Chia sẻ với phóng viên báo VietNamNet, chị Hà Thị Giang - đại diện showroom Tân Phát Auto cho biết, với một chiếc xe sang như Lexus, việc chủ xe sử dụng để di chuyển hơn 2.600 km chỉ sau 19 ngày nhận xe là khá nhiều. Chị tiết lộ, sau khi bán lại, vị chủ nhân chiếc Lexus RX “siêu lướt” được chị tìm mua giúp một chiếc Toyota Land Cruiser mới có giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Chiếc Lexus RX 350h này thuộc phiên bản Premium. Thời điểm mua mới, giá niêm yết của xe là 3,35 tỷ đồng. Tính thêm các loại thuế phí khác, giá lăn bánh của xe với biển số Hà Nội lên tới 3,76 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 19 ngày sử dụng, chủ xe phải chịu khoản lỗ hơn 300 triệu đồng.

Bên dưới bài rao bán có hàng chục người hỏi mua, trong đó một số người tỏ ra bất ngờ về giá bán của xe. Họ cho rằng, mức giá trên chưa phù hợp khi đắt ngang ngửa giá niêm yết xe mới, dù đây là xe cũ. Tuy nhiên, chị Giang cho biết, sau 5 ngày “lên sóng”, chiếc Lexus RX đã tìm được chủ nhân mới.

Về ngoại thất, do mới sử dụng ít ngày, tổng thể chiếc Lexus RX 350h còn rất mới. Nước sơn màu đen sáng bóng như xe mới, chưa xuất hiện một vết xước dăm nhỏ. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 21 inch, hoàn thiện hai tông màu sáng-tối. Là bản Premium, cụm đèn LED của xe chỉ có tự động điều chỉnh pha-cốt, trong khi bản Luxury cao cấp hơn có tính năng tự động thích ứng.

Nội thất xe mang tông màu nâu chủ đạo, bọc da Smooth cao cấp - trang bị tương tự mẫu RX 500h F Sport Performance có giá 4,94 tỷ đồng. Riêng bản Luxury sử dụng loại da Semi-aniline. Ghế ngồi bọc da còn thơm mùi của xe mới. Những chi tiết như mạ crôm, ốp gỗ trang trí hay nút bấm vật lý đều như xe vừa “đập hộp”.

Các trang bị cơ bản của xe có thể kể đến như ghế trước chỉnh điện 8 hướng, nhớ 3 vị trí kèm làm mát ghế, ghế sau chỉnh cơ, điều hòa tự động 3 vùng, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Lexus Premium 12 loa và màn hình giải trí trung tâm 14 inch.

Lexus RX 350h được trang bị động cơ xăng 2.4 lít, sản sinh công suất tối đa 187,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 239 Nm. Động cơ này kết hợp cùng mô-tơ điện, cho tổng công suất 247 mã lực. Sức mạnh truyền đến bốn bánh xe thông qua hộp số e-CVT.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe có mức tiêu hao nhiên liệu đường đô thị/cao tốc/hỗn hợp lần lượt là 5,9/5,4/5,6 lít/100 km.

Tại Việt Nam, Lexus RX là đối thủ cạnh tranh với các mẫu xe sang như BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Audi Q7 hay Volvo XC90. Theo những người kinh doanh xe sang, nhờ giá bán hợp lý, thiết kế sang trọng và “trẻ hóa”, RX thế hệ thứ 5 ngày càng được ưa chuộng hơn.

