Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Land Cruiser FJ được bán với mức giá khởi điểm 4.500.100 yên (khoảng 28.500 USD, tương đương 750 triệu đồng). Đây là mức giá khá hấp dẫn nếu so với tiêu chuẩn giá tại các thị trường Mỹ và châu Âu.

Toyota Land Cruiser FJ trông ngầu hơn với gói phụ kiện của Modellista. Ảnh: Toyota

Tuy nhiên, người mua sẽ thấy một danh sách phụ kiện dài cần lắp thêm khi mua mẫu SUV mới này đến từ ARB (chuyên cung cấp phụ kiện off-road), Modellista (chuyên về kiểu dáng) và chính Toyota (cung cấp các phụ kiện khác).

Modellista, bộ phận độ xe nội bộ của Toyota, lựa chọn hướng đi khá bảo thủ nhưng hợp lý. Thay vì phong cách thể thao rườm rà, hãng tập trung tôn lên vẻ vuông vức, đậm chất địa hình của Land Cruiser FJ.

Gói bodykit gồm cản trước tích hợp đèn LED, viền nắp ca-pô, lưới tản nhiệt phát sáng, ốp sườn, gờ vòm bánh xe và cánh gió mui. Xe còn được bổ sung các tấm chắn nhôm dưới gầm, mâm hợp kim 18 inch sơn mờ. Bên trong, khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm tấm bảo vệ tay nắm cửa, tấm che nắng, kính cửa sổ màu tối, loa Pioneer đi kèm nâng cấp đèn nội thất LED tạo điểm nhấn.

Việc tùy chọn các gói phụ kiện có thể khiến giá xe Land Cruiser FJ đắt ngang với đàn anh Land Cruiser 300 Series. Ảnh: Toyota

Với khách hàng ưu tiên off-road thực thụ, gói phụ kiện của đối tác ARB cung cấp cho người dùng tấm chắn gầm chịu lực, bậc lên xuống kiêm bảo vệ thân xe và giá nóc chở đồ. Đây cũng là nền tảng cho các bản độ dã ngoại kiểu mẫu như Land Cruiser FJ Meridian concept từng được Toyota trưng bày tại Thái Lan vào tháng 3 vừa qua.

Trong khi đó, danh mục phụ kiện của Toyota sẽ dung hòa giữa kiểu dáng và tính tiện dụng. Bộ phụ kiện “Playful Set” thiên về tiện dụng, bổ sung các hình dán địa hình trên nắp ca-pô, cửa và nắp bánh xe dự phòng, đi kèm tấm lưới ngăn để cố định đồ ở cửa sau và khoang hành lý.

Danh sách phụ kiện mở rộng bao gồm thảm sàn, bọc ghế, khay hành lý, chắn bùn, rèm cửa, camera hành trình và các chi tiết chống trầy xước. Điểm trừ là tùy chọn chống trộm khá đơn giản, chỉ dừng ở khóa vô lăng và khóa bánh, nhất là khi tình trạng trộm cắp gần đây của Land Cruiser có dấu hiệu gia tăng tại Nhật Bản.

Về chi phí, gói Modellista đầy đủ có giá 965.800 yên (160 triệu đồng), gói ARB 591.800 yên (98 triệu đồng) và Playful Set của Toyota là lựa chọn tiết kiệm nhất với 169.400 yên (28 triệu đồng).

Nếu người mua chọn thêm toàn bộ phụ kiện, giá Land Cruiser FJ có thể tăng lên hơn 7,15 triệu yên (khoảng 45.300 USD), tiệm cận Land Cruiser 300.

Lúc này, người mua buộc phải cân nhắc: chọn một mẫu SUV nhỏ gọn nhưng cá tính, hay bước hẳn lên phân khúc cao hơn, bài toán mà Toyota có lẽ không muốn khách hàng của Land Cruiser FJ phải đối mặt.

Theo Carscoops

