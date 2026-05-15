

Thị trường xe thể thao cũ tại Việt Nam vốn quen thuộc với những cái tên như Mazda MX-5, BMW Z4 hay Porsche Boxster, sự xuất hiện của một chiếc Pontiac Solstice đời 2006 tại showroom xe chơi ở Hà Nội khiến không ít người mê xe chú ý. Đây là mẫu roadster mang đậm chất cơ bắp Mỹ, từng được xem là “của hiếm” ngay tại quê nhà Bắc Mỹ, còn tại Việt Nam gần như thuộc diện sưu tầm khi số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Pontiac vốn là thương hiệu xe thể thao trực thuộc General Motors, nhưng đã bị khai tử từ năm 2010. Chính điều đó khiến những mẫu xe như Solstice ngày càng có giá trị với giới chơi xe cổ và xe độc. Theo đại diện showroom, hiện Việt Nam chỉ có khoảng 3 chiếc Pontiac Solstice và chiếc đang được chào bán được cho là xe duy nhất sử dụng hộp số sàn.

Không chỉ hiếm ở số lượng, mẫu xe này còn khác biệt bởi cấu hình. Xe sử dụng động cơ 2.4L Turbo đã nâng cấp, cho công suất hơn 300 mã lực tại bánh xe. Với một chiếc mui trần hai chỗ nhỏ gọn, mức sức mạnh này đem lại trải nghiệm lái rất “thuần cơ khí”, thứ ngày càng hiếm trên các mẫu xe hiện đại.

Qua hình ảnh thực tế, chiếc Pontiac Solstice màu xám gây chú ý với ngoại hình thấp, bè ngang và mang phong cách Mỹ khá rõ nét. Phần đầu xe dài, cụm đèn trước vuốt nhọn cùng hốc gió lớn khiến mẫu roadster này có cảm giác dữ dằn hơn những chiếc mui trần Nhật hay châu Âu cùng thời.

Nhiều chi tiết thân vỏ còn khá đều màu, nước sơn có độ bóng tốt. Xe đã được nâng cấp bộ mâm đa chấu màu đen kích thước lớn, tạo diện mạo thể thao và cứng cáp hơn đáng kể so với thiết kế nguyên bản. Phần mui trần dạng mở cơ giúp tổng thể chiếc xe mang chất chơi cổ điển, khác biệt so với các mẫu mui xếp điện hiện nay.

Bên trong cabin, xe được cá nhân hóa theo phong cách xe chơi với ghế ngồi bọc lại bằng da cao cấp. Bề mặt ghế phối kiểu sọc dập nổi, tạo cảm giác sang và thể thao hơn nguyên bản. Không gian nội thất mang phong cách tối giản, tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm lái với vô-lăng thể thao, cần số sàn cỡ lớn đặt cao cùng cụm đồng hồ cơ học đặc trưng. Một số chi tiết như đồng hồ đo phụ, màn hình giải trí hay vô-lăng cũng cho thấy xe đã được nâng cấp theo gu riêng của chủ cũ thay vì giữ cấu hình nguyên bản từ nhà sản xuất.

Nếu đặt cạnh những mẫu mui trần phổ biến hơn như Mazda MX-5 hay BMW Z4, Pontiac Solstice có lợi thế rất lớn ở độ độc lạ. Đây là kiểu xe gần như không đụng hàng khi xuất hiện trên phố. Thiết kế cũng mang màu sắc Mỹ rõ rệt, khác biệt hoàn toàn chất mềm mại của roadster Nhật hay vẻ lịch lãm kiểu Đức.

Tuy nhiên, với mức giá gần 2 tỷ đồng, Pontiac Solstice cũng là lựa chọn khá kén người chơi. Trong tầm tiền này, người mua hoàn toàn có thể tiếp cận các mẫu xe thể thao danh tiếng hơn như Porsche Boxster đời sâu, BMW Z4 mới hơn hoặc thậm chí một số mẫu coupe hiệu năng cao đã qua sử dụng.

Ưu điểm lớn nhất của Solstice nằm ở giá trị sưu tầm, cảm giác lái nguyên bản và độ hiếm. Hộp số sàn kết hợp mui trần cơ học cùng công suất hơn 300 mã lực tạo nên trải nghiệm mà nhiều mẫu xe hiện đại khó mang lại. Đây là kiểu xe dành cho người thích lái, thích giao tiếp với chiếc xe thay vì chỉ đơn thuần sử dụng để di chuyển.

Ngược lại, nhược điểm của mẫu xe này cũng khá rõ ràng. Xe hiếm khiến việc tìm phụ tùng, bảo dưỡng hay sửa chữa có thể tốn nhiều thời gian và chi phí. Không gian nội thất nhỏ, khả năng cách âm hạn chế và đặc tính xe thể thao gầm thấp cũng khiến Solstice khó phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày tại Việt Nam.

