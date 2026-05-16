Chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của phái đoàn doanh nghiệp Mỹ gồm 17 tỷ phú và CEO quyền lực bậc nhất thế giới, đại diện cho các lĩnh vực công nghệ, tài chính, hàng không, bán dẫn và thanh toán toàn cầu đi cùng Tổng thống Donald Trump đã tạo nên sức hút đặc biệt với truyền thông quốc tế.

Trong chuyến thăm, có thể kể thấy sự hiện diện của Elon Musk - CEO Tesla và SpaceX; Tim Cook - CEO Apple; Jensen Huang - CEO của NVIDIA; Stephen Schwarzman của Blackstone, Larry Culp của General Electric. Ngoài ra, những CEO nổi tiếng khác gồm Kelly Ortberg của Boeing, David Solomon của Goldman Sachs và Jane Fraser của Citigroup...

Vậy, các tỷ phú sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD thường sử dụng xe gì?

Elon Musk: Tỷ phú giàu nhất thế giới vẫn lái Tesla đi làm

Trong nhóm CEO xuất hiện tại Trung Quốc, Elon Musk có lẽ là nhân vật gây chú ý nhất. Dù sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD với hàng loạt siêu xe, chuyên cơ, thậm chí cả máy bay chiến đấu ông lại có thói quen sử dụng chính xe do Tesla sản xuất thay vì các mẫu siêu sang truyền thống.

Nhiều nguồn tin quốc tế cho biết chiếc xe Musk thường xuyên sử dụng là Tesla Model S Plaid. Đây là mẫu sedan điện hiệu suất cao có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ khoảng 2 giây. Ngoài ra, thời gian gần đây Elon Musk cũng xuất hiện nhiều với Tesla Cybertruck, đặc biệt tại nhà máy Gigafactory Texas và các cơ sở của SpaceX.

Điểm đáng chú ý, Elon Musk là một người rất thích lái xe, do vậy hầu như ông tự lái những chiếc xe của mình đi làm, thay vì ngồi ở ghế "chủ tịch" với tài xế riêng. Có thể đó là cách mà vị CEO trải nghiệm tốt nhất những chiếc xe "con đẻ" của mình cũng như tự kiểm chứng công nghệ tự lái và phần mềm của Tesla.

CEO Apple Tim Cook chuộng sedan Đức

Khác với Elon Musk, Tim Cook nổi tiếng với phong cách sống kín đáo và tiết chế khi không sở hữu quá nhiều mẫu xe sang hay siêu xe. Truyền thông Mỹ nhiều lần ghi nhận CEO Apple sử dụng BMW 528i làm phương tiện di chuyển hàng ngày, khá đơn giản so với vị thế của mình.

Ngoài BMW, Tim Cook cũng từng sở hữu là một chiếc Porsche Boxster nhưng ít khi ông xuất hiện với chiếc xe này.

Giới phân tích cho rằng lựa chọn này phản ánh đúng phong cách của Tim Cook: thực dụng, ít phô trương và ưu tiên sự ổn định thay vì hình ảnh hào nhoáng. Dù Apple được cho là từng phát triển dự án ô tô điện Apple Car, Tim Cook gần như không công khai sở thích xe cá nhân của mình.

David Solomon: CEO Goldman Sachs đi tàu điện ngầm và mê DJ

David Solomon là một trong những CEO phố Wall có cá tính đặc biệt nhất khi nổi tiếng với vai trò DJ nhạc điện tử bên cạnh công việc điều hành ngân hàng đầu tư. CEO của tập đoàn ngân hàng đầu tư đa quốc gia Mỹ Goldman Sachs thường xuyên đi làm bằng tàu điện ngầm hoặc taxi và duy trì thói quen tự pha cà phê mỗi ngày.

Dù ít công khai bộ sưu tập xe, Solomon được cho là yêu thích các mẫu sedan hiệu suất cao của Đức và thường sử dụng xe sang phục vụ di chuyển giữa New York, Hamptons và các sự kiện tài chính lớn.

Stephen Schwarzman và phong cách “quý tộc phố Wall”

Khác với David Solomon, Stephen Schwarzman – nhà sáng lập Blackstone sở hữu phong cách sống xa hoa bậc nhất trong giới tài chính Mỹ. Ông thường xuyên sử dụng chuyên cơ riêng, cụ thể là dòng Gulfstream G650ER cao cấp để phục vụ cho các chuyến công tác quốc tế dày đặc của mình.

Ngoài ra, Stephen Schwarzman thường sử dụng xe đưa đón hạng sang khi di chuyển trên đường phố New York hoặc đến các sự kiện như Mercedes-Benz S-Class hoặc Rolls-Royce nhằm đảm bảo sự an toàn và riêng tư. Với CEO Blackstone, xe không đơn thuần là phương tiện mà còn là biểu tượng địa vị và sự an toàn tuyệt đối.

Schwarzman được cho là chuộng những mẫu siêu xe hoặc sedan hạng sang như Porsche 911, Audi A4, Mini Cooper và BMW 645 CI. Dù vậy, rất ít khi thấy vị tài phiệt phố Wall này tự lái xe.

Larry Fink: Ông trùm BlackRock ưu tiên an ninh hơn siêu xe

Là người đứng đầu BlackRock - tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới, Larry Fink có phong cách di chuyển rất kín tiếng. Không có nhiều thông tin công khai về xe cá nhân của Larry Fink. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy BlackRock đã tăng mạnh chi phí an ninh dành cho CEO này, bao gồm cả đội bảo vệ vũ trang và hệ thống bảo vệ cá nhân.

Theo đó, lãnh đạo cao nhất của BlackRock được cho là thường xuyên sử dụng chuyên cơ để di chuyển các chặng ngắn giữa các thành phố và một chiếc Mercedes-Benz S-Class được gia cố chống đạn để di chuyển hàng ngày.

Giới tài chính Mỹ cho rằng các CEO ngân hàng và quỹ đầu tư như Larry Fink, David Solomon hay Jane Fraser thường sử dụng SUV chống đạn hoặc sedan hạng sang có tài xế riêng nhằm đảm bảo an toàn, thay vì tự lái siêu xe như các tỷ phú công nghệ.

