Theo nội dung bản án, do quen biết từ trước, ngày 28/12/2023, bà Hoa và bà Hương đã lập giấy vay tiền với bà Nga, số tiền 1,5 tỷ đồng. Thời hạn trả nợ được ấn định vào ngày 10/01/2024. Toàn bộ nội dung giấy vay này do chính tay bà Hoa viết và ký tên.

Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, bà Nga cho hay, hai người vay tiền không thực hiện nghĩa vụ trả nợ dù đã nhiều lần nhắc nhở. Do đó, bà Nga đã khởi kiện ra tòa, yêu cầu bà Hoa và bà Hương phải trả lại số nợ gốc 1,5 tỷ đồng cùng lãi suất chậm trả là 10%/năm kể từ ngày 10/1/2024 đến khi trả nợ.

Không đồng ý với yêu cầu khởi kiện, người đại diện theo ủy quyền của các bị đơn cho rằng thực tế là bà Hoa đã trả cho bà Nga tổng số tiền lên tới 2,25 tỷ đồng - cao hơn so với số nợ gốc 1,5 tỷ đồng ban đầu. Theo bị đơn, việc trả nợ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của bà Nga và hai người con của bà. Các chứng từ giao dịch đã được cung cấp cho tòa.

Người vay cung cấp chứng từ về việc chuyển khoản trả nợ nhưng không được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, làm rõ. Ảnh minh họa: H.N

Đáng chú ý, phía bị đơn cho rằng khi lập giấy vay, các bên để trống phần ngày, tháng. Sau khi bà Hoa đã nhiều lần chuyển tiền trả nợ, bà Nga mới điền ngày tháng vào giấy vay để làm căn cứ khởi kiện.

Tại bản án dân sự sơ thẩm ngày 25/9/2025, Tòa án nhân dân Khu vực 1 - tỉnh Đắk Lắk chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Nga. Tòa sơ thẩm tuyên buộc bà Hoa và bà Hương phải liên đới trả cho bà Nga tổng số tiền là hơn 1,76 tỷ đồng, trong đó bao gồm 1,5 tỷ đồng nợ gốc và hơn 260 triệu đồng tiền lãi (tính đến ngày xét xử sơ thẩm là ngày 25/9/2025).

Phía bị đơn đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ nội dung vụ việc.

Vi phạm tố tụng nghiêm trọng khi bỏ qua yếu tố liên quan

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho rằng các chứng từ giao dịch chuyển khoản mà bị đơn cung cấp tại Tòa án cấp sơ thẩm là tài liệu, chứng cứ mới có thể làm ảnh hưởng đến nội dung, bản chất vụ án.

Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm lại không làm rõ giữa các con của bà Nga và bà Hoa có vay mượn tiền của nhau hay không mà bà Hoa lại chuyển tiền nhiều lần với số tiền lớn cho hai người này. Ngoài ra, hai người con của bà Nga chưa được đưa vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Vì vậy, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Hội đồng xét xử hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Đắk Lắk để thụ lý giải quyết lại theo quy định.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ và tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, hồ sơ vụ án thể hiện việc bị đơn không có bất cứ bản tự khai, không được Tòa án cấp sơ thẩm lấy lời khai cũng như hòa giải, đối chất làm rõ nội dung vay mượn, các văn bản tống đạt tố tụng không đầy đủ.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm xác định các chứng từ giao dịch chuyển khoản là bản photo, không có tính xác thực nên không có chứng cứ chứng minh việc bà Hoa trả tiền cho bà Nga thông qua chuyển khoản cho các con của bà Nga và bà Nga cũng không thừa nhận. Việc các chứng từ trên không được tòa xem xét là chưa khách quan.

Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, thu thập, đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ, khách quan, toàn diện, chưa triệu tập đầy đủ những người tham gia tố tụng. Việc này làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm ngày 25/9/2025, đồng thời giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Đắk Lắk giải quyết lại vụ án từ giai đoạn sơ thẩm.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi.