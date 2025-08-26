Ngày 26/8, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cho biết công ty và Công ty TNHH Nova An Phú (Nova An Phú) – công ty con của Novaland – đã nhận được quyết định của TAND TPHCM liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng với CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID).

SCID là công ty thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM – Saigon Co.op. Trong vụ tranh chấp này, Novaland và Nova An Phú là nguyên đơn.

Theo tìm hiểu, SCID là chủ đầu tư dự án khu phức hợp trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp Saigon Co.op An Phú tại phường An Khánh và phường Bình Trưng. Dự án có quy mô 6,9 ha, tổng mức đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Tháng 12/2016, SCID ký hợp đồng với Novaland và Nova An Phú để hai đối tác này phát triển dự án Saigon Co.op An Phú. Công ty con của Novaland đã chuyển 102,5 tỷ đồng tiền đặt cọc cho SCID.

Phối cảnh dự án Saigon Co.op An Phú. Ảnh: SCID

Trong quá trình hợp tác, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và một số thay đổi về thủ tục pháp lý, giữa năm 2023, SCID xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và xin giao đất. Đồng thời, SCID cũng đàm phán với Novaland để chấm dứt hợp tác.

Không đồng ý với cách giải quyết của SCID, Novaland và Nova An Phú đã khởi kiện vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác phát triển dự án Saigon Co.op An Phú ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Ngày 11/3 vừa qua, VIAC ra phán quyết chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Novaland và Nova An Phú, buộc SCID thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng hợp tác phát triển dự án Saigon Co.op An Phú đã ký.

Trường hợp bị đơn SCID không thực hiện đúng nghĩa vụ nói trên, theo VIAC, Novaland và Nova An Phú có quyền thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để cơ quan nhà nước ban hành quyết định giao đất đối với khu đất hợp tác.

Cho rằng phán quyết này không thỏa đáng, SCID đã khởi kiện, yêu cầu TAND TPHCM tuyên hủy phán quyết của VIAC. Tuy nhiên, TAND TPHCM đã ra quyết định không chấp nhận yêu cầu của SCID và khẳng định phán quyết của VIAC có hiệu lực thi hành.