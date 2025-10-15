Trong Cục vàng của ngoại, Băng Di đóng Thương - con bà Hậu (Việt Hương) - cô gái từng mắc sai lầm trong tình yêu, dẫn đến mang thai khi chưa kết hôn. Do trầm cảm sau sinh, cô thiếu gắn kết với con, phó thác việc nuôi bé cho mẹ.

Diễn viên Băng Di. Ảnh: PK

Băng Di nói đây là vai diễn nặng tâm lý nhất của cô từ trước tới nay. Vai diễn được quay trong 1 tháng - cũng là quãng thời gian cô vật lộn với sự căng thẳng. Khi dự án đóng máy, diễn viên mất 2 tuần để có thể thoát vai.

Tại sự kiện, Băng Di nhận nhiều sự quan tâm về màn cầu hôn của bạn trai tối 14/10. Chia sẻ với VietNamNet, Băng Di nói chuyện được cầu hôn đến với cô bất ngờ, rơi trúng thời điểm có dự án phim ra mắt.

"Cảm xúc trong tôi hồi hộp. Tính tôi trước giờ hướng nội, chưa từng có những trải nghiệm này nên khó diễn tả bằng lời. Hiện cả tôi và bạn trai đều thoải mái đón nhận những lời chúc của mọi người", cô nói.

Dù vậy, diễn viên Băng Di mong mọi người tập trung cho dự án điện ảnh. Về chuyện cá nhân, cô xin phép được chia sẻ cụ thể hơn vào thời điểm gần nhất.

Nghệ sĩ Việt Hương gửi lời chúc mừng đến Băng Di, đồng thời cho biết sẽ tặng cặp nhẫn kim cương đến nữ diễn viên xem như món quà chúc phúc từ vợ chồng chị.

Chính Việt Hương cũng là người động viên Băng Di sớm kết hôn vì sợ cả 2 quen nhau 9 năm cảm xúc sẽ bị "cũ", không còn sự tươi mới.

Nghệ sĩ Việt Hương - Hồng Đào hội ngộ sau "Chị dâu". Ảnh: PK

Phim đánh dấu màn hội ngộ của Việt Hương - Hồng Đào, sau thành công của Chị dâu. Họ vào vai bà Hậu và bà Khanh - hai người bà ngoại của 2 cháu gái. Dù là hàng xóm, họ xem nhau như chị em ruột, trải qua những thăng trầm, ngọt bùi và rất gắn kết nhau.

Việt Hương hoàn toàn thoải mái khi bước vào dự án. Qua vai diễn, chị mong sự thể hiện của mình và ê-kíp có thể "chạm" đến người xem.

"Ai cũng sẽ nhìn thấy hình bóng ngoại mình ở một trong hai bà ngoại này", chị nói.

Nghệ sĩ Hồng Đào và đạo diễn Khương Ngọc.

Hồng Đào nói lúc này đang làm nghề với tâm thế tận hưởng. Chị vui vì được các đạo diễn giao các vai trọng tâm, quan trọng trong phim.

Với nữ nghệ sĩ, đó là phần thưởng lớn nhất. Chị vẫn mơ ước về các giải thưởng nhưng không phải là mục tiêu làm nghề.

Clip nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ

Đạo diễn Khương Ngọc cho biết làm phim Cục vàng của ngoại xuất phát từ ký ức về bà, về gia đình, về xóm nhỏ quen thuộc, "những điều nhiều người từng trải qua”.

Từng cảnh quay, từng nhân vật được phát triển từ ký ức của chính ê-kíp và diễn viên.

“Chúng tôi đã hỏi mọi người về người bà trong ký ức: Bà từng ăn gì, nói gì, có những kỷ niệm nào? Những ký ức ấy đã trở thành chất liệu sống, làm nên linh hồn của bộ phim”.

Ngoài Việt Hương, Hồng Đào và Băng Di, phim quy tụ dàn diễn viên Lê Khánh, Lâm Thanh Mỹ, NSƯT Hữu Châu…

Cục vàng của ngoại thuộc thể loại tâm lý gia đình. Phim xoay quanh mối quan hệ 3 thế hệ gồm bà - mẹ - cháu.

Trong đó, tình cảm bà cháu được khai thác nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp, không ngại hy sinh của người phụ nữ Việt. Tác phẩm dự kiến ra rạp từ ngày 17/10.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC