Sau tập 12 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, bảng hỏa lực cá nhân của các anh tài nhanh chóng lấn át các nội dung của Công diễn 5 trong phần bình luận của khán giả. Theo phản ánh của người xem, Hà An Huy đứng quanh hạng 21 nghĩa là thuộc nhóm thấp điểm, trái với những lời khen mà nhiều người dành cho các phần trình diễn của anh.

Nhiều người cho rằng thứ hạng không tương xứng với chất lượng biểu diễn và đặt nghi vấn về tính khách quan của khâu chấm. Hàng loạt tài khoản tuyên bố sẽ ngừng theo dõi chương trình nếu Hà An Huy bị loại và dự báo lượng khán giả sẽ sụt giảm đáng kể.

Hà An Huy.

Người xem đưa ra nhiều lý giải. Trước hết, nhóm khán giả trường quay chỉ vài trăm người nên kết quả dễ nghiêng về thiện cảm cá nhân hoặc sự yêu thích tập trung vào 1 số gương mặt và lượng fan của Hà An Huy có mặt tại trường quay không nhiều. Tiếp đó, sân khấu ưa độ bùng nổ kiểu concert vốn bất lợi cho những tiết mục trầm, thiên về cảm xúc.

Hà An Huy biểu diễn ở Công diễn 5:

Công diễn 5 mang chủ đề Bập bùng bập bùng. 3 liên minh cũ tan rã, các thành viên chia lại thành 4 Nhà, mỗi Nhà 6 người. Mỗi Nhà có 50 điểm hỏa lực để phân bổ cho 2 tiết mục, đấu theo cặp ở 2 vòng Khởi Lửa và Chốt Hạ. Nhà thắng nhận toàn bộ điểm hỏa lực 2 Nhà đã đặt vào phần thi đó.

Tiết mục "Chuyện chàng cô đơn"

Mở màn vòng Khởi Lửa, Nhà Lục Lạc mang đến Chuyện chàng cô đơn với thông điệp tìm hạnh phúc từ chính sự cô đơn. K.O và Cheng viết phần X-part, hình dung chàng trai độc thân lâu năm nhưng không chìm trong buồn bã. Duy Khánh xây dựng ý tưởng 6 anh em đi dự đám cưới bạn, thoáng chạnh lòng trước hạnh phúc của người khác rồi hòa vào tiệc tùng. Will chọn cách quan sát, lắng nghe và kết nối để mỗi thành viên phát huy thế mạnh. Tiết mục nhận 2.450 điểm bình chọn và giúp Lục Lạc thắng cặp đấu.

Tiết mục "Lỗi tại mưa"

Đối thủ của Lục Lạc là Nhà Hào Môn, nối Lỗi tại mưa và Tìm lại thành 2 chương của cùng câu chuyện: chàng ma cà rồng vì quá yêu mà biến người yêu thành bất tử, rồi nhận ra đó là sự chiếm hữu và chọn trả lại tự do cho cô. Mew Amazing cho biết nhóm chủ động kết nối 2 tiết mục vì kể theo lối truyền thống khó thắng đối thủ vốn dễ được yêu mến.

Hào Môn cũng đặt các thành viên vào thử thách mới: BB Trần và Mew Amazing đảm nhận phần vocal, trong đó BB Trần dành gần 1 tuần luyện giọng cùng Mew Amazing, còn Thái Lê Minh Hiếu thể hiện đoạn rap dài đòi hỏi cảm xúc mạnh.

Tiết mục "Xinh"

Ở cặp đấu thứ 2, Nhà Thăng Hoa chọn thế mạnh vocal với Cảm ơn tình yêu tôi qua giọng Hà An Huy và Hoàng Dũng. OSAD cho biết cả nhóm muốn mọi người quay về đúng sở trường và trình diễn theo hướng đơn giản, mộc mạc. Tiết mục nhận 2.040 điểm và thua Xinh của Nhà Lẫy Lừng.

Kết thúc vòng Khởi Lửa, Lục Lạc và Lẫy Lừng là 2 Nhà chiến thắng, giữ lợi thế điểm số cho vòng Chốt Hạ.

Minh Phi

Ảnh, video: BTC