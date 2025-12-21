Môn thể thao HCV HCB HCĐ Điền kinh 12 12 11 Vật 10 1 2 Bắn súng 8 6 3 Bơi lội (gồm marathon) 7 9 10 Karate 6 5 4 Taekwondo 4 4 4 Rowing 4 2 4 Wushu 2 1 1 Kickboxing 2 0 0 Muay 2 3 2 Pencak silat 2 3 3 Canoeing 2 3 2 Đấu kiếm 2 3 4 Cờ vua 2 2 1 Cử tạ 1 5 7 Bóng đá 1 1 0 Futsal 1 0 0 Cầu mây 1 3 1 Các môn khác & biểu diễn 5 6 9 Tổng cộng 87 81 110

Khép lại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 87 HCV, trong đó nhóm môn Olympic đóng vai trò quyết định về chất lượng và vị thế khu vực. Theo thống kê, hơn 60% số HCV của Việt Nam đến từ các môn nằm trong chương trình Olympic, khẳng định trục phát triển cốt lõi của thể thao thành tích cao.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên liên tục phá kỷ lục và giành HCV tại 4 kỳ SEA Games (30, 31, 32, 33) - Ảnh: SN

Điền kinh tiếp tục là “đầu tàu” với 12 HCV, giữ vững thành tích so với kỳ đại hội trước và tạo nền tảng ổn định cho bảng tổng sắp. Môn vật gây ấn tượng mạnh khi giành 10/12 HCV, cho thấy sự thống trị gần như tuyệt đối và hiệu suất vàng thuộc nhóm cao nhất đoàn.

Bắn súng đóng góp 8 HCV, không chỉ vượt chỉ tiêu mà còn mang giá trị chuyên môn lớn, tiệm cận chuẩn châu lục và Olympic.

Ở bơi lội, 7 HCV cùng số lượng lớn HCB, HCĐ phản ánh rõ chiều sâu lực lượng và quá trình chuyển giao thế hệ tích cực. Các môn Olympic khác như karate, taekwondo, rowing hay đấu kiếm cũng duy trì đóng góp ổn định, tạo nên mặt bằng thành tích đồng đều hiếm thấy.

Nhìn tổng thể, SEA Games 33 cho thấy thể thao Việt Nam không còn phụ thuộc vào các môn đặc thù khu vực. Việc các môn Olympic chiếm tỷ trọng lớn trong “rổ vàng” là tín hiệu tích cực, mở ra cơ sở vững chắc để hướng tới các đấu trường ASIAD và Olympic trong giai đoạn tiếp theo.

