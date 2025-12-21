Bài kiểm tra toàn diện

Chung kết SEA Games 33 trên đất Thái Lan có lẽ là cuộc chiến chật vật nhất của U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik, nếu chỉ tính các trận đấu chính thức. Mức độ khó khăn thậm chí còn vượt qua cả trận chung kết U23 Đông Nam Á trước Indonesia.

U22 Việt Nam đã phải trải qua một hiệp 1 thảm họa, phải nhận tới 2 bàn thua chỉ sau 31 phút thi đấu (bằng với tổng số bàn lọt lưới 7 trận trước đó của đội), trong thế trận thua trên mọi phương diện: kiểm soát bóng, tranh chấp, ý tưởng chiến thuật và cả tâm lý.

U22 Thái Lan đã khiến U22 Việt Nam có một trận đấu vất vả bậc nhất dưới thời HLV Kim Sang Sik

U22 Việt Nam gần như tê liệt trước sự hưng phấn và những đường bóng sắc lẹm của U22 Thái Lan. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi người ta thấy một đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bị bóc trần và lúng túng đến vậy.

Sự chật vật ấy làm nên giá trị cho chiến thắng sau cùng, nhưng cũng vì điều này hé ra “vết nứt” mà hành trình bất bại trước đó không nhiều người nhận ra ở U22 Việt Nam.

Lời cảm ơn U22 Thái Lan

Chủ nhà U22 Thái Lan xứng đáng nhận một lời cảm ơn, không phải vì tấm HCV, mà là việc đã tạo cho U22 Việt Nam một bài học vô giá vào thời khắc quan trọng nhất.

Nếu U22 Việt Nam cứ thắng "chẻ tre" một cách thuận lợi từ đầu giải đến chung kết, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thể bước vào VCK U23 châu Á sắp tới với sự tự tin thái quá, thậm chí là tự mãn.

Trước khi tạo ra cuộc lội ngược dòng kịch tính và giành HCV

Những điểm yếu về khả năng kiểm soát trung lộ dưới áp lực cao, sự thiếu linh hoạt trong một số tình huống, hay sự dễ tổn thương tâm lý khi bị dẫn trước có thể đã bị bỏ ngỏ.

U22 Thái Lan, bằng thế trận áp đảo trong hiệp 1 đã "vạch mặt chỉ tên" tất cả những vấn đề đó, buộc HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ phải nhìn thẳng vào sự thật: đẳng cấp khu vực vẫn còn những thử thách khốc liệt, đồng thời sự chuẩn bị cho tầm cao châu lục cần phải kỹ lưỡng và toàn diện hơn nữa.

Chiến thắng sau cùng đương nhiên thêm ý nghĩa vì được nảy ra từ nguy cơ thất bại. Và U22 Thái Lan, bằng chính sự xuất sắc ở hiệp đầu tiên vô tình trở thành người thầy khắc nghiệt nhất, giúp U22 Việt Nam nhận ra đội bóng chưa hoàn hảo.

Trước ngưỡng cửa VCK U23 châu Á, không có món quà nào quý giá hơn một bài học như vậy. Thế nên nói lời cảm ơn với U22 Thái Lan cũng chẳng có gì là quá.

