Tấm HCV thứ 87, cũng là HCV cuối cùng của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 được mang về từ môn bơi mặt nước mở, nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x1500m nam nữ.

Trên đường đua đầy thử thách, bộ tứ Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Mai Trần Tuấn Anh đã thể hiện bản lĩnh, sự bền bỉ cùng chiến thuật hợp lý để cán đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 12 phút 18 giây.

4 kình ngư trên bục nhận HCV

Đội tuyển Việt Nam nhanh chóng tạo ưu thế ngay từ những lượt bơi đầu tiên, duy trì nhịp độ ổn định trước sự bám đuổi quyết liệt của Singapore và Thái Lan. Ở chặng quyết định, các VĐV Việt Nam cho thấy nền tảng thể lực vượt trội, bứt tốc dứt khoát để khẳng định vị thế số một khu vực ở nội dung đặc thù này.

Chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa về mặt huy chương, mà còn phản ánh chiều sâu và sự tiến bộ rõ nét của bơi lội Việt Nam, đặc biệt ở các nội dung đường dài, mặt nước mở - nơi đòi hỏi tính phối hợp và sức bền ở mức cao nhất.

Tiếc rằng, đoàn thể thao Việt Nam hụt tấm HCV cuối cùng - ở môn cầu mây, khi thua 0-2 (9-15, 9-15) trước Malaysia ở chung kết nội dung Regu Nam, trưa 20/12. HCB là thành tích cuối cùng của Việt Nam tại SEA Games 33.

Một số hình ảnh chiến thắng của 4 kình ngư Việt Nam:

Ảnh: T.N - T.S (từ Thái Lan)

