1. Sau trận chung kết SEA Games 33 với màn lội ngược dòng không tưởng trước U22 Thái Lan, danh xưng "nhà ảo thuật", “người hùng trong chiến tích giành HCV của U22 Việt Nam”,... mà người hâm mộ dành tặng HLV Kim Sang Sik là sự ghi nhận chính xác nhất.

Khi đội nhà bị dẫn 2-0 và chơi thảm họa ở hiệp 1, ông Kim đã không hoảng loạn. Thay vào đó, với những quyết định thay người và điều chỉnh chiến thuật sắc sảo đã giúp U22 Việt Nam từng bước xoay chuyển thế trận tưởng chừng đã nghiêng hẳn về phía đối thủ.

Sự điềm tĩnh và khả năng đọc trận đấu của chiến lược gia người Hàn Quốc đã biến một đêm định mệnh ở Bangkok thành một kiệt tác của bản lĩnh.

HLV Kim Sang Sik chứng tỏ được khả năng xoay chuyển thế trận

Và điều này không phải lần đầu xuất hiện. Từ những trận đấu khó khăn của tuyển Việt Nam đến hành trình với U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik liên tục chứng tỏ năng lực "hóa giải" những tình huống ngặt nghèo nên sự tán dương ấy là hoàn toàn xứng đáng.

2. Trong men say chiến thắng, không nhiều người nhắc đến sự hy sinh của các CLB và ông bầu dành cho U22 Việt Nam. Để phục vụ SEA Games, tiếp đó là VCK U23 châu Á, V-League buộc phải nghỉ dài. Với những ai làm bóng đá chuyên nghiệp, quãng nghỉ ấy là áp lực không nhỏ.

Giải đấu dừng lại nhưng chi phí thì không. Ngoại binh vẫn lĩnh lương, bộ máy vận hành vẫn phải duy trì, trong khi lực lượng trụ cột vắng mặt. Giữ phong độ cho đội bóng khi trở lại guồng quay là bài toán khó…

CLB CAHN là ví dụ điển hình. Đội bóng này hoàn toàn có thể từ chối cho Minh Phúc và đặc biệt là Đình Bắc dự SEA Games, hoặc yêu cầu hội quân muộn, bởi họ vẫn phải chinh chiến ở Champions League Two, Cúp C1 Đông Nam Á và trận đấu bù V-League quan trọng.

Tuy nhiên, như HLV Polking chia sẻ, CLB đã đặt lợi ích chung lên trên. Tại SEA Games, cả Minh Phúc lẫn Đình Bắc đều chơi xuất sắc, trở thành nhân tố quan trọng của U22 Việt Nam. Bởi vậy, tấm HCV SEA Games cũng mang dấu ấn không nhỏ của các CLB.

3. Thói quen lâu nay là khi các đội bóng tuyển thất bại, người hâm mộ thường chỉ trích VFF đầu tiên. Nhưng ở chiến thắng này, cần nhìn nhận công bằng rằng: thành công của U22 Việt Nam hôm nay đã được VFF chuẩn bị từ một vài năm trước.

Nhưng chiến công này là của chung cả nền bóng đá

Quyết định gật đầu cho HLV Philippe Troussier sử dụng cầu thủ trẻ ở các cấp độ đội tuyển, chấp nhận thất bại để tính đường dài, đã tạo nền móng cho những Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn… bay cao vào lúc này.

Trong hai năm qua, U22 Việt Nam liên tục được “thử lửa” ở các giải giao hữu quốc tế chất lượng cao và được đối đầu với những đối thủ rất mạnh như U22 Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan, UAE chẳng phải là tự nhiên xuất hiện.

Đó là kết quả của mối quan hệ ngoại giao thể thao được VFF chủ động vun đắp. Đây là điều mà ông Kim Sang Sik hay các cầu thủ không thể tự mình làm được.

Vậy nên, tấm HCV SEA Games 33 là thành quả của cả một hệ thống: từ tài điều binh khiển tướng của ông Kim Sang Sik, sự quả cảm của cầu thủ, sự hy sinh của các CLB, đến tầm nhìn và sự chuẩn bị bài bản từ VFF. Đương nhiên, chiến thắng này thuộc về cả nền bóng đá Việt Nam chứ không của riêng bất kỳ cá nhân nào.

