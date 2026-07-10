Với tư cách chủ nhà, U17 HAGL được chọn vào bảng A tại lễ bốc thăm chia bảng VCK bóng đá U17 quốc gia- Cup Rồng Đỏ 2026 vào chiều 10/7. Điều đáng nói, lá thăm ngẫu nhiên vô tình "chọn" cho đội chủ nhà một loạt đối thủ sừng sỏ: Đà Nẵng, Thể Công Viettel và PVF. Bảng A được nhận định chính là "bảng tử thần" ở VCK năm nay.

HAGL rơi vào bảng đấu "tử thần" tại VCK U17 quốc gia- Cup Rồng Đỏ 2026

Trong khi đó, nhà ĐKVĐ U17 Hà Nội FC rơi bảng C khá nhẹ thở, gồm Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng; bảng B quy tụ SLNA, CLB TPHCM, PVF.CAND và Đồng Nai.

Mười hai đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại sẽ tranh tài tại VCK từ 16/7 đến 29/7 tại sân Pleiku và Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Gia Lai). Các đội ở 3 bảng đấu vòng tròn, chọn 8 đội xuất sắc nhất tiến vào tứ kết; trước khi đá bán kết và chung kết.

VCK U17 quốc gia năm nay là cơ hội giúp HLV Roland bổ sung lực lượng cho U17 Việt Nam dự World Cup U17 2026

Sau chiến tích giành vé dự VCK U17 World Cup 2026 của thầy trò Cristian Roland, các trận đấu tại Gia Lai là cơ hội cho U17 Việt Nam tìm kiếm thêm nhân tài, bổ sung lực lượng cho cuộc chiến đầy khó khăn phía trước. Ngoài ra, VCK U17 quốc gia năm nay cũng được "tiếp lửa" bởi URC Việt Nam, qua đó trở thành tài trợ chính ở giải đấu này.

Được biết, các trận đấu của giải được VTVcab truyền hình trực tiếp và phát sóng trên hệ sinh thái của VTVcab và VFF.