Chiều 10/7, tuyển Việt Nam trở lại sân tập tại Incheon (Hàn Quốc) sau một ngày nghỉ ngơi, tiếp tục rèn luyện chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Ở buổi tập này, Ban huấn luyện triển khai giáo án trên sân với khối lượng vận động được tính toán phù hợp với giai đoạn cuối của đợt tập huấn, hướng tới trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC - đại diện đang thi đấu tại K-League 1, diễn ra vào ngày 13/7.

Các cầu thủ tập kỹ bài phối hợp trong phòng ngự và tấn công, kết hợp thi đấu đối kháng trên 2/3 diện tích sân nhằm tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Duy Mạnh trở lại tập luyện. Ảnh: VFF

Một tín hiệu tích cực đến từ trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Sau thời gian chỉ tập hồi phục tại khách sạn dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế, trung vệ kỳ cựu của tuyển Việt Nam có thể trở lại sân để tập với bóng. Duy Mạnh gặp chấn thương từ trước khi hội quân và đang nỗ lực từng ngày nhằm sớm trở lại cùng các đồng đội.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết, sau gần ba tuần hội quân, tuyển Việt Nam đang từng bước hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn sự gắn kết giữa các vị trí.

“Qua hai trận đấu tập tại Hàn Quốc, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đang nỗ lực hoàn thiện cả trong phòng ngự lẫn tấn công, đồng thời giúp các vị trí hiểu nhau hơn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới”, Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc nỗ lực cạnh tranh suất đá chính. Ảnh: VFF

Nói về sự cạnh tranh trên hàng công, tiền đạo sinh năm 2004 khẳng định đây là động lực để mỗi cầu thủ nỗ lực hoàn thiện bản thân: “Hàng công đội tuyển hiện có rất nhiều cầu thủ chất lượng và sự cạnh tranh là hoàn toàn sòng phẳng. Cá nhân tôi luôn cố gắng để sẵn sàng mỗi khi Ban huấn luyện trao cơ hội, qua đó đáp ứng tốt nhất yêu cầu chuyên môn trên sân”.

Đánh giá về trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC, Đình Bắc cho rằng đây là bài kiểm tra quan trọng đối với toàn đội trước khi trở về nước: “Gangwon FC là đối thủ có chất lượng chuyên môn rất tốt. Chúng tôi tiếp tục chuẩn bị thật kỹ trong những ngày tới để hoàn thiện những yêu cầu mà Ban huấn luyện đề ra, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận giao hữu với Myanmar cũng như ASEAN Cup 2026”.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu tập với Gangwon FC. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam có trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC vào ngày 13/7. Kết thúc chuyến tập huấn, thầy trò HLV Kim Sang Sik trở về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar diễn ra ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026.