U17 Bỉ tiếp tục chứng minh sức mạnh đáng gờm trước thềm World Cup 2026 khi đánh bại U17 Pháp với tỷ số 2-1 ở bán kết U17 châu Âu. Đây là kết quả rất đáng chú ý với U17 Việt Nam, bởi đội bóng trẻ của Bỉ nằm cùng bảng với thầy trò HLV Cristiano Roland tại giải thế giới sắp tới.

Trận bán kết U17 Bỉ vs U17 Pháp tái hiện màn so tài ở mùa trước, nơi người Pháp từng loại Bỉ cũng tại vòng đấu này. Vì vậy, các cầu thủ trẻ Bỉ nhập cuộc với quyết tâm rất lớn, dù sớm phải chịu sức ép từ đối thủ.

U17 Bỉ thể hiện bộ mặt đáng gờm - Ảnh: RBFA

U17 Pháp kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tạo ra những pha tấn công nguy hiểm trong thời gian đầu trận. Tuy nhiên, hàng thủ U17 Bỉ vẫn đứng vững. Phút 25, Bỉ bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ đường kiến tạo của Driessen, Onia Seke khéo léo thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ Pháp rồi dứt điểm chân trái chính xác, mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp 2, U17 Bỉ tiếp tục tận dụng tốt cơ hội. Một pha phát bóng dài của thủ môn Seghers khiến hàng thủ Pháp bất ngờ, tạo điều kiện để Benktib thoát xuống và tâng bóng tinh tế qua đầu thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 2-0.

U17 Pháp vùng lên mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số nhờ công Gadou. Dù vậy, trong những phút cuối, thủ môn Seghers trở thành điểm tựa lớn với nhiều pha cứu thua xuất sắc.

Thắng trận 2-1, U17 Bỉ vào chung kết U17 Euro. Với thể hình, thể lực và lối chơi hiện đại, họ chắc chắn là thử thách rất lớn cho U17 Việt Nam tại World Cup 2026.