Chuẩn bị cho U17 World Cup

Dù rơi vào bảng đấu không phải nặng nhất ở U17 World Cup, nhưng để thành công, HLV Roland và U17 Việt Nam bắt buộc phải có chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Những gì các học trò của HLV Roland cho thấy ở VCK U17 châu Á là đáng kỳ vọng, tuy nhiên, sân chơi World Cup rất khó và các đối thủ cũng trên tầm so với đoàn quân của HLV Roland.

U17 Việt Nam cần nhiều trận đấu hơn để trưởng thành và chơi tốt ở U17 World Cup

VFF và HLV Roland hiểu rất rõ điều đó, nên đang trong giai đoạn tìm kiếm các đối thủ đủ tầm cho U17 Việt Nam. Đó không đơn thuần để đội đá giao hữu 'làm nóng', mà là cơ hội giúp các cầu thủ trưởng thành nhanh nhất trước ngày bước ra World Cup.

Những chuyến tập huấn ở châu Âu hay các giải đấu giao hữu quốc tế vì thế nhiều khả năng sẽ được tính toán kỹ trong kế hoạch chuẩn bị sắp tới. Tuy nhiên, hiểu được điều cần làm là một chuyện, còn biến thành hiện thực lại là bài toán không hề đơn giản với bóng đá trẻ Việt Nam.

Nhưng liệu có đơn giản?

Indonesia từng bước vào U17 World Cup 2023 với sự chuẩn bị được xem là rất mạnh tay. Với tư cách chủ nhà, đội bóng xứ vạn đảo đầu tư lớn sang Đức tập huấn kéo dài tới 5 tuần trong chương trình hợp tác cùng Bundesliga.

Tại đây Borussia Dortmund và Borussia Monchengladbach trực tiếp hỗ trợ quá trình tập luyện, U17 Indonesia được đá 6 trận thử nghiệm với các đội trẻ.

Nhưng để tìm quân xanh chất lượng là không đơn giản

Nhìn bề ngoài, đó là sự chuẩn bị rất đáng mơ ước với một đội bóng Đông Nam Á. Nhưng ngay cả Indonesia khi ấy cũng gặp khó trong việc tìm kiếm những đối thủ U17 thật sự xứng tầm để thử lửa. Trận giao hữu quốc tế đáng chú ý nhất trước U17 World Cup chỉ là màn so tài với U17 Hàn Quốc. Phần lớn thời gian còn lại, Indonesia chủ yếu đá với các đội trẻ CLB tại Đức.

Điều đó cho thấy một thực tế: khi bước ra sân chơi World Cup trẻ, không phải cứ có tiền hay quyết tâm là sẽ dễ dàng tìm được những “quân xanh” phù hợp.

Chính vì thế, U17 Việt Nam có lẽ cũng đối mặt với bài toán tương tự. Muốn đá với các đội mạnh châu Âu, châu Phi hay Nam Mỹ là điều ai cũng mong, nhưng để tổ chức được những chuyến tập huấn chất lượng, có đối thủ phù hợp và đủ thời gian chuẩn bị lại là câu chuyện rất khó.

Bởi vậy, hành trình hướng đến U17 World Cup của U17 Việt Nam không chỉ là câu chuyện chuyên môn, mà còn là bài toán về quan hệ, tài chính, kế hoạch và tầm nhìn dài hạn.

Và có lẽ, thử thách lớn nhất của thầy trò HLV Roland lúc này không nằm ở các trận đấu diễn ra tại Qatar vào tháng 11 tới, mà nằm ngay trong quá trình chuẩn bị khi khó tìm quân xanh, dù những năm qua VFF thực sự rất xuất sắc trong việc tìm quân để các đội tuyển thử lửa.