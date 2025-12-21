Bức tranh dữ liệu từ bảng huy chương SEA Games 33 cho thấy đoàn thể thao Việt Nam đạt được thành tích mang tính chiều sâu, không chỉ dựa vào vài điểm sáng đơn lẻ.

Với tổng cộng 278 huy chương các loại, cấu trúc phân bổ khá cân bằng giữa vàng - bạc - đồng, phản ánh mức độ phủ rộng ở nhiều môn thi đấu.

nguyen thi oanh 1.JPG
Nguyễn Thị Oanh cùng với Trịnh Thu Vinh là hai VĐV xuất sắc nhất của Việt Nam tại SEA Games 33 - Ảnh: SN

Ở nhóm HCV, dấu ấn rõ nét nhất đến từ những cá nhân xuất sắc. Nguyễn Thị Oanh và Trịnh Thu Vinh nổi bật với số huy chương vàng vượt trội, trở thành trụ cột chuyên môn của điền kinh và bắn súng. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy phần lớn HCV còn lại đến từ các môn tập thể hoặc nhóm nội dung đồng đội, như vật, bơi tiếp sức, rowing, futsal hay bóng đá nam, cho thấy hiệu quả của đầu tư chiều sâu.

Ở hai nhóm HCB và HCĐ, số lượng lớn VĐV góp mặt phản ánh nền tảng lực lượng dày, đặc biệt ở các môn Olympic như điền kinh, bơi, cử tạ, đấu kiếm. Đây là tín hiệu tích cực: thể thao Việt Nam không chỉ hướng tới “đỉnh vàng”, mà đang xây dựng mặt bằng thành tích ổn định, tạo dư địa bứt phá ở các kỳ đại hội tiếp theo.

🥇 BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH 87 HCV CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM TẠI SEA GAMES 33

STT VĐV / Đội Môn Nội dung
1 Nguyễn Thị Hương – Diệp Thị Hương Canoeing Đôi nữ 500 m
2 Nguyễn Xuân Thành – Trầm Đăng Khoa – Trần Hồ Duy – Lê Trần Kim Uyên – Nguyễn Phan Khánh Hân – Nguyễn Thị Y Bình Taekwondo Đồng đội sáng tạo
3 Trần Hưng Nguyên Bơi 200 m hỗn hợp
4 Nguyễn Văn Dũng Bi sắt Cá nhân
5 Nguyễn Thị Phương – Nguyễn Ngọc Trâm – Hoàng Thị Thu Uyên Karate Kata đồng đội nữ
6 Nguyễn Hồng Trọng Taekwondo 54 kg
7 Xuân Thiện TDDC Ngựa quay
8 Đặng Đình Tùng Jujitsu 69 kg
9 Nguyễn Văn Khánh Phong TDDC Vòng treo
10 Hồ Trọng Mạnh Hùng Điền kinh Nhảy ba bước
11 Bùi Thị Ngân Điền kinh 1.500 m
12 Trần Quốc Cường – Phan Minh Hạnh Judo Nage no Kata
13 Phạm Thanh Bảo Bơi 100 m ếch
14 Nguyễn Viết Tường – Nguyễn Huy Hoàng – Trần Văn Nguyễn Quốc – Trần Hưng Nguyên Bơi 4x200 m tự do
15 Lê Thị Mộng Tuyền – Nguyễn Tâm Quang Bắn súng 10 m súng trường hơi hỗn hợp
16 Nguyễn Thị Hương – Ma Thị Thùy Canoeing Đôi nữ 200 m
17 Bạc Thị Khiêm Taekwondo Dưới 73 kg
18 Khuất Hải Nam Karate 67 kg
19 Đinh Phương Thành TDDC Xà kép
20 Ngô Ron – Lý Ngọc Tài Bi sắt Đôi
21 Nguyễn Thị Thi – Nguyễn Thị Thúy Kiều Bi sắt Đôi
22 Nguyễn Thị Ngọc Điền kinh 400 m
23 Nguyễn Quang Thuấn Bơi 400 m hỗn hợp
24 Nguyễn Huy Hoàng Bơi 1.500 m tự do
25 Hoàng Thị Mỹ Tâm Karate 61 kg
26 Nguyễn Thanh Trường Karate 84 kg
27 Đinh Thị Hương Karate 68 kg
28 Trần Thị Ánh Tuyết Taekwondo 57 kg
29 Nguyễn Thị Oanh Điền kinh 5.000 m
30 Nguyễn Thị Ngọc – Nguyễn Thị Hằng – Tạ Ngọc Tưởng – Lê Ngọc Phúc Điền kinh 4x400 m
31 Trịnh Thu Vinh – Nguyễn Thùy Trang – Triệu Thị Hoa Hồng Bắn súng 10 m súng ngắn ĐT nữ
32 Trịnh Thu Vinh Bắn súng 10 m súng ngắn
33 Hoàng Mỹ Tâm – Nguyễn Thị Diệu Ly Karate ĐT nữ
34 Trần Hoàng Khôi Bowling Cá nhân
35 Phạm Thanh Bảo Bơi 200 m ếch
36 Trương Văn Wushu Tán thủ 80 kg
37 Nguyễn Thị Thu Thủy Wushu Tán thủ 60 kg
38 Nguyễn Trung Cường Điền kinh 3.000 m vượt CNV
39 Quách Thị Lan Điền kinh 400 m rào
40 Nguyễn Thị Oanh Điền kinh 10.000 m
41 Lê Thị Hiền – Dư Thị Bông – Hà Thị Vui – Phạm Thị Ngọc Anh Rowing 4 nữ 1 mái chèo
42 Hoàng Thị Thùy Giang Kickboxing Cá nhân
43 Nguyễn Thị Oanh Điền kinh 3.000 m vượt CNV
44 ĐT Việt Nam Esports Nội dung thi đấu
45 Nguyễn Quang Huy Kickboxing 57 kg
46 Bùi Thị Kim Anh Điền kinh Nhảy cao
47 Trần Thị Loan Điền kinh Nhảy xa
48 Hoàng Thị Minh Hạnh – Nguyễn Thị Hằng – Lê Thị Tuyết Mai – Nguyễn Thị Ngọc Điền kinh 4x400 m nữ
49 Hồ Thị Duy Rowing Thuyền đơn
50 Bùi Thị Thu Hiền – Nguyễn Thị Giang – Đinh Thị Hảo – Phạm Thị Huệ Rowing Thuyền bốn
51 Nguyễn Tấn Sang Pencak silat Dưới 80 kg
52 Hoàng Văn Đạt – Nguyễn Phú Rowing Đôi nam
53 Nguyễn Thùy Dung – Nguyễn Thùy Trang – Trịnh Thu Vinh Bắn súng 25 m ĐT nữ
54 Trịnh Thu Vinh Bắn súng 25 m
55 Nguyễn Duy Tuyến Pencak silat Dưới 90 kg
56 ĐT Bóng ném nữ Bóng ném Giải nữ
57 Trần Đình Thắng Cử tạ Cá nhân
58 Nguyễn Công Mạnh Vật Dưới 77 kg
59 Nghiêm Đình Hiếu Vật Dưới 87 kg
60 Nguyễn Minh Hiếu Vật Dưới 97 kg
61 Nguyễn Thị Chiều Muay Dưới 57 kg
62 Nguyễn Phước Đến Đấu kiếm Kiếm 3 cạnh
63 Nguyễn Thị Phương Hậu Muay Dưới 60 kg
64 Nguyễn Xuân Lợi Đấu kiếm Kiếm chém
65 ĐT đua thuyền truyền thống Đua thuyền Nữ 200 m
66 Nguyễn Lê Hoàng Vũ – Nguyễn Anh Trí – Phạm Tiến Sản Duathlon Tiếp sức
67 Nguyễn Thi Mỹ Hạnh Vật 62 kg
68 Đỗ Ngọc Linh Vật 50 kg
69 Nguyễn Thị Mỹ Trang Vật 58 kg
70 Nguyễn Thị Mỹ Linh Vật 53 kg
71 ĐT futsal nữ Futsal Giải nữ
72 ĐT cầu mây nam Cầu mây Regu
73 Phùng Việt Dũng – Nguyễn Thành Nam – Nguyễn Văn Quân Bắn súng 50 m ĐT nam
74 Hà Minh Thành – Trần Công Hiếu – Phạm Quang Huy Bắn súng 25 m ĐT nam
75 ĐT đua thuyền truyền thống Đua thuyền Nữ 500 m
76 Hà Minh Thành Bắn súng 25 m nhanh
77 ĐT cờ vua Cờ vua Đôi nam
78 Phạm Lê Thảo Nguyên – Võ Thị Kim Phụng Cờ vua Nữ
79 Phạm Như Duy Vật 57 kg
80 Nguyễn Hữu Định Vật 65 kg
81 Cấn Tất Dự Vật 74 kg
82 Hà Thị Linh Boxing 60 kg
83 ĐT Aerobic Việt Nam Aerobic 3 nam – 2 nữ
84 ĐT đấu kiếm Việt Nam Đấu kiếm ĐT kiếm chém
85 ĐT Esports Việt Nam Esports AOV
86 Nguyễn Huy Hoàng – Võ Thị Mỹ Tiên – Nguyễn Khả Nhi – Mai Trần Tuấn Anh Bơi mặt nước mở 4x1500 m
87 ĐT U22 Việt Nam Bóng đá Bóng đá nam