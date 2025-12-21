Bức tranh dữ liệu từ bảng huy chương SEA Games 33 cho thấy đoàn thể thao Việt Nam đạt được thành tích mang tính chiều sâu, không chỉ dựa vào vài điểm sáng đơn lẻ.
Với tổng cộng 278 huy chương các loại, cấu trúc phân bổ khá cân bằng giữa vàng - bạc - đồng, phản ánh mức độ phủ rộng ở nhiều môn thi đấu.
Ở nhóm HCV, dấu ấn rõ nét nhất đến từ những cá nhân xuất sắc. Nguyễn Thị Oanh và Trịnh Thu Vinh nổi bật với số huy chương vàng vượt trội, trở thành trụ cột chuyên môn của điền kinh và bắn súng. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy phần lớn HCV còn lại đến từ các môn tập thể hoặc nhóm nội dung đồng đội, như vật, bơi tiếp sức, rowing, futsal hay bóng đá nam, cho thấy hiệu quả của đầu tư chiều sâu.
Ở hai nhóm HCB và HCĐ, số lượng lớn VĐV góp mặt phản ánh nền tảng lực lượng dày, đặc biệt ở các môn Olympic như điền kinh, bơi, cử tạ, đấu kiếm. Đây là tín hiệu tích cực: thể thao Việt Nam không chỉ hướng tới “đỉnh vàng”, mà đang xây dựng mặt bằng thành tích ổn định, tạo dư địa bứt phá ở các kỳ đại hội tiếp theo.
🥇 BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH 87 HCV CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM TẠI SEA GAMES 33
|STT
|VĐV / Đội
|Môn
|Nội dung
|1
|Nguyễn Thị Hương – Diệp Thị Hương
|Canoeing
|Đôi nữ 500 m
|2
|Nguyễn Xuân Thành – Trầm Đăng Khoa – Trần Hồ Duy – Lê Trần Kim Uyên – Nguyễn Phan Khánh Hân – Nguyễn Thị Y Bình
|Taekwondo
|Đồng đội sáng tạo
|3
|Trần Hưng Nguyên
|Bơi
|200 m hỗn hợp
|4
|Nguyễn Văn Dũng
|Bi sắt
|Cá nhân
|5
|Nguyễn Thị Phương – Nguyễn Ngọc Trâm – Hoàng Thị Thu Uyên
|Karate
|Kata đồng đội nữ
|6
|Nguyễn Hồng Trọng
|Taekwondo
|54 kg
|7
|Xuân Thiện
|TDDC
|Ngựa quay
|8
|Đặng Đình Tùng
|Jujitsu
|69 kg
|9
|Nguyễn Văn Khánh Phong
|TDDC
|Vòng treo
|10
|Hồ Trọng Mạnh Hùng
|Điền kinh
|Nhảy ba bước
|11
|Bùi Thị Ngân
|Điền kinh
|1.500 m
|12
|Trần Quốc Cường – Phan Minh Hạnh
|Judo
|Nage no Kata
|13
|Phạm Thanh Bảo
|Bơi
|100 m ếch
|14
|Nguyễn Viết Tường – Nguyễn Huy Hoàng – Trần Văn Nguyễn Quốc – Trần Hưng Nguyên
|Bơi
|4x200 m tự do
|15
|Lê Thị Mộng Tuyền – Nguyễn Tâm Quang
|Bắn súng
|10 m súng trường hơi hỗn hợp
|16
|Nguyễn Thị Hương – Ma Thị Thùy
|Canoeing
|Đôi nữ 200 m
|17
|Bạc Thị Khiêm
|Taekwondo
|Dưới 73 kg
|18
|Khuất Hải Nam
|Karate
|67 kg
|19
|Đinh Phương Thành
|TDDC
|Xà kép
|20
|Ngô Ron – Lý Ngọc Tài
|Bi sắt
|Đôi
|21
|Nguyễn Thị Thi – Nguyễn Thị Thúy Kiều
|Bi sắt
|Đôi
|22
|Nguyễn Thị Ngọc
|Điền kinh
|400 m
|23
|Nguyễn Quang Thuấn
|Bơi
|400 m hỗn hợp
|24
|Nguyễn Huy Hoàng
|Bơi
|1.500 m tự do
|25
|Hoàng Thị Mỹ Tâm
|Karate
|61 kg
|26
|Nguyễn Thanh Trường
|Karate
|84 kg
|27
|Đinh Thị Hương
|Karate
|68 kg
|28
|Trần Thị Ánh Tuyết
|Taekwondo
|57 kg
|29
|Nguyễn Thị Oanh
|Điền kinh
|5.000 m
|30
|Nguyễn Thị Ngọc – Nguyễn Thị Hằng – Tạ Ngọc Tưởng – Lê Ngọc Phúc
|Điền kinh
|4x400 m
|31
|Trịnh Thu Vinh – Nguyễn Thùy Trang – Triệu Thị Hoa Hồng
|Bắn súng
|10 m súng ngắn ĐT nữ
|32
|Trịnh Thu Vinh
|Bắn súng
|10 m súng ngắn
|33
|Hoàng Mỹ Tâm – Nguyễn Thị Diệu Ly
|Karate
|ĐT nữ
|34
|Trần Hoàng Khôi
|Bowling
|Cá nhân
|35
|Phạm Thanh Bảo
|Bơi
|200 m ếch
|36
|Trương Văn
|Wushu
|Tán thủ 80 kg
|37
|Nguyễn Thị Thu Thủy
|Wushu
|Tán thủ 60 kg
|38
|Nguyễn Trung Cường
|Điền kinh
|3.000 m vượt CNV
|39
|Quách Thị Lan
|Điền kinh
|400 m rào
|40
|Nguyễn Thị Oanh
|Điền kinh
|10.000 m
|41
|Lê Thị Hiền – Dư Thị Bông – Hà Thị Vui – Phạm Thị Ngọc Anh
|Rowing
|4 nữ 1 mái chèo
|42
|Hoàng Thị Thùy Giang
|Kickboxing
|Cá nhân
|43
|Nguyễn Thị Oanh
|Điền kinh
|3.000 m vượt CNV
|44
|ĐT Việt Nam
|Esports
|Nội dung thi đấu
|45
|Nguyễn Quang Huy
|Kickboxing
|57 kg
|46
|Bùi Thị Kim Anh
|Điền kinh
|Nhảy cao
|47
|Trần Thị Loan
|Điền kinh
|Nhảy xa
|48
|Hoàng Thị Minh Hạnh – Nguyễn Thị Hằng – Lê Thị Tuyết Mai – Nguyễn Thị Ngọc
|Điền kinh
|4x400 m nữ
|49
|Hồ Thị Duy
|Rowing
|Thuyền đơn
|50
|Bùi Thị Thu Hiền – Nguyễn Thị Giang – Đinh Thị Hảo – Phạm Thị Huệ
|Rowing
|Thuyền bốn
|51
|Nguyễn Tấn Sang
|Pencak silat
|Dưới 80 kg
|52
|Hoàng Văn Đạt – Nguyễn Phú
|Rowing
|Đôi nam
|53
|Nguyễn Thùy Dung – Nguyễn Thùy Trang – Trịnh Thu Vinh
|Bắn súng
|25 m ĐT nữ
|54
|Trịnh Thu Vinh
|Bắn súng
|25 m
|55
|Nguyễn Duy Tuyến
|Pencak silat
|Dưới 90 kg
|56
|ĐT Bóng ném nữ
|Bóng ném
|Giải nữ
|57
|Trần Đình Thắng
|Cử tạ
|Cá nhân
|58
|Nguyễn Công Mạnh
|Vật
|Dưới 77 kg
|59
|Nghiêm Đình Hiếu
|Vật
|Dưới 87 kg
|60
|Nguyễn Minh Hiếu
|Vật
|Dưới 97 kg
|61
|Nguyễn Thị Chiều
|Muay
|Dưới 57 kg
|62
|Nguyễn Phước Đến
|Đấu kiếm
|Kiếm 3 cạnh
|63
|Nguyễn Thị Phương Hậu
|Muay
|Dưới 60 kg
|64
|Nguyễn Xuân Lợi
|Đấu kiếm
|Kiếm chém
|65
|ĐT đua thuyền truyền thống
|Đua thuyền
|Nữ 200 m
|66
|Nguyễn Lê Hoàng Vũ – Nguyễn Anh Trí – Phạm Tiến Sản
|Duathlon
|Tiếp sức
|67
|Nguyễn Thi Mỹ Hạnh
|Vật
|62 kg
|68
|Đỗ Ngọc Linh
|Vật
|50 kg
|69
|Nguyễn Thị Mỹ Trang
|Vật
|58 kg
|70
|Nguyễn Thị Mỹ Linh
|Vật
|53 kg
|71
|ĐT futsal nữ
|Futsal
|Giải nữ
|72
|ĐT cầu mây nam
|Cầu mây
|Regu
|73
|Phùng Việt Dũng – Nguyễn Thành Nam – Nguyễn Văn Quân
|Bắn súng
|50 m ĐT nam
|74
|Hà Minh Thành – Trần Công Hiếu – Phạm Quang Huy
|Bắn súng
|25 m ĐT nam
|75
|ĐT đua thuyền truyền thống
|Đua thuyền
|Nữ 500 m
|76
|Hà Minh Thành
|Bắn súng
|25 m nhanh
|77
|ĐT cờ vua
|Cờ vua
|Đôi nam
|78
|Phạm Lê Thảo Nguyên – Võ Thị Kim Phụng
|Cờ vua
|Nữ
|79
|Phạm Như Duy
|Vật
|57 kg
|80
|Nguyễn Hữu Định
|Vật
|65 kg
|81
|Cấn Tất Dự
|Vật
|74 kg
|82
|Hà Thị Linh
|Boxing
|60 kg
|83
|ĐT Aerobic Việt Nam
|Aerobic
|3 nam – 2 nữ
|84
|ĐT đấu kiếm Việt Nam
|Đấu kiếm
|ĐT kiếm chém
|85
|ĐT Esports Việt Nam
|Esports
|AOV
|86
|Nguyễn Huy Hoàng – Võ Thị Mỹ Tiên – Nguyễn Khả Nhi – Mai Trần Tuấn Anh
|Bơi mặt nước mở
|4x1500 m
|87
|ĐT U22 Việt Nam
|Bóng đá
|Bóng đá nam