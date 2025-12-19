Trong ngày thi đấu áp chót của SEA Games 33, Cấn Tất Dự khiến khán giả Đông Nam Á sững sờ khi chỉ cần 32 giây để đánh bại Daniel Gabriel Thomas (Indonesia) trong trận chung kết hạng cân 74kg vật tự do, qua đó mang về HCV thứ 85 cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Chiến thắng chớp nhoáng ấy không chỉ khép lại một trận đấu, mà còn mở ra cột mốc mới cho làng vật nước nhà.

Cấn Tất Dự lập kỳ tích giành HCV ở 6 kỳ SEA Games

Với tấm HCV này, Cấn Tất Dự chính thức vô địch SEA Games lần thứ sáu, trở thành đô vật Việt Nam giàu thành tích bậc nhất lịch sử Đại hội.

Ở tuổi 33, anh vẫn giữ được phong độ đỉnh cao, thể hiện sự vượt trội về sức mạnh, kỹ thuật lẫn bản lĩnh thi đấu trong những thời khắc quyết định.

Sinh ra tại làng Bùng (Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Tây cũ) – cái nôi của vật cổ truyền, Cấn Tất Dự lớn lên cùng thảm tập, đòn thế và tinh thần thượng võ.

Được truyền nghề từ cha là ông Cấn Tất Vinh, anh sớm bước vào con đường thể thao thành tích cao từ năm 14 tuổi và nhanh chóng khẳng định vị thế “vô đối” ở hạng 74kg.

Từ SEA Games 2011 đến Bangkok, Thái Lan 2025, Cấn Tất Dự liên tục đứng trên bục cao nhất, khuất phục mọi đối thủ trong khu vực.

Chiến thắng chỉ sau 32 giây lần này không đơn thuần là một tấm HCV, mà là biểu tượng của sự bền bỉ, kế thừa truyền thống và khát vọng vươn tới đỉnh cao của thể thao Việt Nam.