SEA Games 33 trên sân nhà đang chứng kiến cột mốc lịch sử mới của thể thao Đông Nam Á, khi Thái Lan chính thức vượt qua kỷ lục 205 HCV mà Việt Nam từng thiết lập tại SEA Games 2021, qua đó trở thành đoàn giành nhiều huy chương vàng nhất trong một kỳ đại hội.

Thái Lan tận dụng tối đa sân nhà để giành HCV - Ảnh: SG Thailand 2025

Trước SEA Games 33, Việt Nam là quốc gia giữ kỷ lục với 205 HCV tại kỳ đại hội tổ chức trên sân nhà năm 2021. Indonesia từng đạt 197 HCV ở SEA Games 1997, còn thành tích tốt nhất của Thái Lan trước đây là 183 HCV tại SEA Games 2007.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng sự đầu tư mạnh mẽ đã giúp đoàn thể thao xứ Chùa vàng bứt phá, phá vỡ mọi cột mốc cũ. Tính đến 18h30 ngày 19/12, đoàn chủ nhà có 223 HCV. Trong khi đó, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 85 HCV.

Điểm sáng đáng chú ý đến từ đội tuyển kiếm chém, khi các tay kiếm Việt Nam xuất sắc giành HCV nội dung đồng đội sau chiến thắng áp đảo 45-27 trước Malaysia, mang về niềm vui lớn cho người hâm mộ.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33, tính đến 18h30 ngày 19/12. BTC vẫn chưa update đủ số HCV của đoàn Việt Nam là 85 cái.

Dù vậy, khoảng cách hiện tại với Indonesia - đoàn đang xếp thứ hai với 88 HCV cùng thực tế số nội dung chung kết còn lại không nhiều khiến cơ hội bứt phá của Việt Nam trở nên khá mong manh. Thậm chí, khả năng cán mốc 90 HCV cũng đang là thách thức lớn.

SEA Games 33 vì thế không chỉ ghi dấu kỷ lục mới của Thái Lan, mà còn phản ánh rõ sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các nền thể thao hàng đầu khu vực.