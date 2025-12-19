Trước thềm SEA Games 33, Madam Pang từng mạnh mẽ tuyên bố mục tiêu giành trọn 4 HCV ở các nội dung bóng đá và futsal, coi đó là minh chứng cho vị thế thống trị khu vực của bóng đá Thái Lan.

Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ lại phơi bày một kịch bản hoàn toàn trái ngược, khiến bóng đá Thái Lan rơi vào cơn thất vọng tràn trề.

Futsal nam Thái Lan thảm bại 1-6 trước Indonesia trong trận đấu mà chủ nhà chỉ cần không thua quá 2 bàn là giành HCV - Ảnh: Asean Football

Cú sốc đầu tiên đến từ bóng đá nữ, khi Thái Lan gục ngã trước Philippines ở bán kết sau loạt luân lưu định mệnh.

Chưa kịp gượng dậy, futsal nữ tiếp tục dừng bước trước Indonesia, dù từng được đánh giá vượt trội. Trận hòa 4-4 đầy bất ngờ rồi thất bại trên chấm 6m đã cuốn trôi thêm một phần tham vọng của chủ nhà.

Đỉnh điểm là thất bại cay đắng ở chung kết bóng đá nam. U22 Thái Lan dẫn trước U22 Việt Nam 2-0, nhưng rồi sụp đổ trong hiệp hai và hiệp phụ, thua ngược 2-3 ngay tại “thánh địa” Rajamangala.

Tấm HCV được xem là quan trọng nhất rơi khỏi tầm tay, đánh thẳng vào niềm kiêu hãnh của bóng đá xứ sở Chùa vàng.

U22 Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam dù dẫn trước 2 bàn, điều chưa từng có trong lịch sử hai nền bóng đá - Ảnh: SN

Hy vọng cuối cùng đặt vào futsal nam cũng tan vỡ khi Thái Lan thua đậm Indonesia 1-6 ở trận quyết định, dù chỉ cần không thua quá hai bàn để vô địch.

Kết cục, Thái Lan trắng tay HCV bóng đá, trong khi 4 HCV bóng đá - futsal được chia cho Việt Nam (2 HCV), Philippines và Indonesia.

Sau đại hội, làn sóng chỉ trích nhắm vào LĐBĐ Thái Lan bùng nổ, phản ánh nỗi thất vọng lớn của người hâm mộ trước một kỳ SEA Games nhiều kỳ vọng nhưng kết thúc đầy chua chát.

Highlights futsal Nam Việt Nam 4-2 Myanmar:

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn