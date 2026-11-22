Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 - Cập nhật liên tục và chính xác bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 tại VCK U17 World Cup được tổ chức tại Qatar, từ ngày 19/11 đến 13/12/2026.

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 các bảng ở U17 World Cup 2026

TT Bảng Đội ST Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm Ghi chú 1 I U17 Tanzania 1 0 1 0 2 2 0 1 Vào vòng knock-out 2 J U17 Dominican Republic 1 0 1 0 1 1 0 1 3 F U17 Senegal 1 0 1 0 1 1 0 1 4 G U17 Việt Nam 1 0 0 1 2 3 −1 0 5 D U17 Saudi Arabia 1 0 0 1 2 3 −1 0 6 E U17 Uzbekistan 1 0 0 1 1 2 −1 0 7 L U17 Nhật Bản 1 0 0 1 1 2 −1 0 8 A U17 Ai Cập 1 0 0 1 1 2 −1 0 9 K U17 Cameroon 1 0 0 1 1 2 −1 0 Bị loại 10 B U17 New Caledonia 1 0 0 1 0 1 −1 0 11 C U17 Argentina 1 0 0 1 0 2 −2 0 12 H U17 Trung Quốc 1 0 0 1 0 5 −5 0

U17 Việt Nam cần điều kiện gì để giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026?

U17 World Cup 2026 quy tụ 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Sau lượt trận mở màn bảng G, U17 Việt Nam đứng thứ ba với 0 điểm, hiệu số -1 sau thất bại 2-3 trước Bỉ. Mali dẫn đầu với 3 điểm, hiệu số +3, tiếp theo là Bỉ (+1), trong khi New Zealand xếp cuối bảng.

Trận gặp New Zealand ngày 23/11 mang ý nghĩa sống còn với thầy trò HLV Cristiano Roland trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Nếu đánh bại New Zealand, U17 Việt Nam có 3 điểm, đồng thời cải thiện hiệu số trước lượt cuối gặp Mali.

Đặc biệt, nếu thắng New Zealand và hòa Mali, đội tuyển sẽ có 4 điểm, mở rộng đáng kể cơ hội vào vòng 32 đội. Nếu toàn thắng hai trận, Việt Nam đạt 6 điểm và có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé trực tiếp.

Ngược lại, nếu hòa hoặc thua New Zealand, U17 Việt Nam cần đánh bại Mali, đồng thời chờ kết quả các trận còn lại để xác định cơ hội đi tiếp.

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