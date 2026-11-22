U17 Nhật Bản nhận thất bại cay đắng 1-2 trước U17 Colombia ở trận ra quân World Cup 2026, khi phải chơi thiếu người và thủng lưới từ chấm phạt đền phút cuối.

Video highlights U17 Nhật Bản 1-2 U17 Colombia

U17 Nhật Bản bước vào trận mở màn VCK U17 World Cup 2026 gặp Colombia với quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên, đại diện châu Á sớm phải nhận gáo nước lạnh ngay những phút đầu tiên.

Phút thứ 5, Agamez tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Colombia, đẩy đội bóng xứ mặt trời mọc vào thế phải rượt đuổi.

U17 Nhật Bản thua đau U17 Colombia - Ảnh: FIFA

Nhận bàn thua sớm, U17 Nhật Bản đẩy cao đội hình, liên tục tổ chức tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự nhiều lớp của Colombia khiến các chân sút áo xanh gặp không ít khó khăn.

Sau những nỗ lực, Nhật Bản tìm được bàn gỡ khi Kitahara chuyền ngang thuận lợi để Saito băng vào dứt điểm, quân bình tỷ số 1-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Colombia gia tăng sức ép và tạo ra thế trận giằng co. Nhật Bản cũng có những cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 80, khi Motosuna nhận thẻ vàng thứ hai, khiến U17 Nhật Bản phải thi đấu với 10 người.

Tận dụng lợi thế hơn người, Colombia dồn lên tấn công và được hưởng phạt đền trong thời gian bù giờ.

Trên chấm 11m, Samuel Martinez dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Thất bại phút cuối khiến U17 Nhật Bản khởi đầu World Cup 2026 đầy thất vọng, đồng thời đối mặt áp lực lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội.

Ghi bàn

U17 Nhật Bản: Saito 38'

U17 Colombia: Agamez 5', Samuel Martinez 90+3'

Đội hình xuất phát

U17 Nhật Bản: Oshita, Motosuna, Kurahashi, Ezemuokwe, Nakashima, Wada, Hoshi, Kimura, Satomi, Saito, Kitahara

U17 Colombia: Martinez, Estrella, Fori, Vallecilla, Murillo, Carrillo, Agamez, Mosquera, Maturana, Escoria, Caicedo