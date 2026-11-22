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Video highlights U17 Brazil 2-1 U17 CH Ireland
Được đánh giá cao hơn, đội bóng xứ Samba nhập cuộc quyết tâm và có bàn mở tỷ số ở phút 30 nhờ pha lập công của Rodrigo Junior.
Tuy nhiên, U17 CH Ireland cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Phút 44, Ryan Sheridan ghi bàn gỡ hòa 1-1, khiến hai đội bước vào giờ nghỉ với thế trận cân bằng.
Sang hiệp hai, U17 Brazil tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm chiến thắng. Những nỗ lực của đại diện Nam Mỹ được đền đáp ở phút 71, khi Eduardo Conceicao ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.
Chiến thắng giúp U17 Brazil giành trọn ba điểm ở trận ra quân, tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội tại bảng I.
Ở trận còn lại, U17 Tanzania hòa Costa Rica 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.
Trong khi đó, bảng L chứng kiến cú sốc khi U17 Nhật Bản thất bại 1-2 trước Colombia. Đại diện châu Á phải nhận bàn thua quyết định ở những phút bù giờ, trong thế thiếu người.
U17 Serbia có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Honduras 2-0 để cùng Colombia giành ba điểm tại VCK U17 World Cup 2026.
Tại bảng J, U17 Chile thắng Algeria 4-2, trong khi CH Dominica hòa Montenegro 1-1.
Ở bảng K, Mexico vượt qua Romania 1-0, còn Venezuela đánh bại Cameroon 2-1.