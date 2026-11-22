U17 Brazil khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước CH Ireland, trong khi Nhật Bản bất ngờ gục ngã trước Colombia, khép lại loạt trận ra quân đầy kịch tính.

Video highlights U17 Brazil 2-1 U17 CH Ireland

Được đánh giá cao hơn, đội bóng xứ Samba nhập cuộc quyết tâm và có bàn mở tỷ số ở phút 30 nhờ pha lập công của Rodrigo Junior.

Tuy nhiên, U17 CH Ireland cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Phút 44, Ryan Sheridan ghi bàn gỡ hòa 1-1, khiến hai đội bước vào giờ nghỉ với thế trận cân bằng.

Brazil thắng nhọc trong khi U17 Nhật Bản thua sốc - Ảnh: FIFA

Sang hiệp hai, U17 Brazil tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm chiến thắng. Những nỗ lực của đại diện Nam Mỹ được đền đáp ở phút 71, khi Eduardo Conceicao ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Chiến thắng giúp U17 Brazil giành trọn ba điểm ở trận ra quân, tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội tại bảng I.

Ở trận còn lại, U17 Tanzania hòa Costa Rica 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Trong khi đó, bảng L chứng kiến cú sốc khi U17 Nhật Bản thất bại 1-2 trước Colombia. Đại diện châu Á phải nhận bàn thua quyết định ở những phút bù giờ, trong thế thiếu người.

U17 Serbia có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Honduras 2-0 để cùng Colombia giành ba điểm tại VCK U17 World Cup 2026.

Tại bảng J, U17 Chile thắng Algeria 4-2, trong khi CH Dominica hòa Montenegro 1-1.

Ở bảng K, Mexico vượt qua Romania 1-0, còn Venezuela đánh bại Cameroon 2-1.

Kết quả tám trận đấu ngày 21/11