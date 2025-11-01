Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2025/26.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|9
|7
|1
|1
|13
|22
|2
|Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|5
|18
|3
|Tottenham
|9
|5
|2
|2
|10
|17
|4
|Sunderland
|9
|5
|2
|2
|4
|17
|5
|Manchester City
|9
|5
|1
|3
|10
|16
|6
|Manchester United
|9
|5
|1
|3
|1
|16
|7
|Liverpool
|9
|5
|0
|4
|2
|15
|8
|Aston Villa
|9
|4
|3
|2
|1
|15
|9
|Chelsea
|9
|4
|2
|3
|6
|14
|10
|Crystal Palace
|9
|3
|4
|2
|3
|13
|11
|Brentford
|9
|4
|1
|4
|0
|13
|12
|Newcastle
|9
|3
|3
|3
|1
|12
|13
|Brighton
|9
|3
|3
|3
|-1
|12
|14
|Everton
|9
|3
|2
|4
|-3
|11
|15
|Leeds
|9
|3
|2
|4
|-5
|11
|16
|Burnley
|9
|3
|1
|5
|-5
|10
|17
|Fulham
|9
|2
|2
|5
|-5
|8
|18
|Nottingham Forest
|9
|1
|2
|6
|-12
|5
|19
|West Ham
|9
|1
|1
|7
|-13
|4
|20
|Wolves
|9
|0
|2
|7
|-12
|2
- Xuống hạng
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.