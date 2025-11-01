Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 9 7 1 1 13 22
2 Bournemouth 9 5 3 1 5 18
3 Tottenham 9 5 2 2 10 17
4 Sunderland 9 5 2 2 4 17
5 Manchester City 9 5 1 3 10 16
6 Manchester United 9 5 1 3 1 16
7 Liverpool 9 5 0 4 2 15
8 Aston Villa 9 4 3 2 1 15
9 Chelsea 9 4 2 3 6 14
10 Crystal Palace 9 3 4 2 3 13
11 Brentford 9 4 1 4 0 13
12 Newcastle 9 3 3 3 1 12
13 Brighton 9 3 3 3 -1 12
14 Everton 9 3 2 4 -3 11
15 Leeds 9 3 2 4 -5 11
16 Burnley 9 3 1 5 -5 10
17 Fulham 9 2 2 5 -5 8
18 Nottingham Forest 9 1 2 6 -12 5
19 West Ham 9 1 1 7 -13 4
20 Wolves 9 0 2 7 -12 2

  • Xuống hạng